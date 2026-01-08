Meysu'nun halka arz süreci tamamlandı. Şirketin 1 TL nominal değerli payları 7,50 TL fiyattan satışa sunulurken, 175.000.000 TL nominal pay satışıyla halka arzın toplam büyüklüğü 1,31 milyar TL olarak gerçekleşti.

TALEP 8,5 KATI AŞTI

Halka arzda yatırımcılardan güçlü talep geldi. Yurt içi bireysel yatırımcı talebi 2,6 kat, yüksek talepli yatırımcı talebi 51,4 kat, yurt içi kurumsal yatırımcı talebi ise 4,9 kat olarak kaydedildi. Böylece toplam talep, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 8,5 katına ulaştı.

648 BİNİN ÜZERİNDE YATIRIMCIYA DAĞITIM YAPILDI

Dağıtım kapsamında toplam 648.003 yatırımcıya pay verildi. Bu yatırımcıların 646.385’i yurt içi bireysel, 1.407’si yüksek talepli, 211’i ise yurt içi kurumsal yatırımcı oldu.

TAHSİSAT ORANLARI AÇIKLANDI

Halka arzda tahsisat oranları yüzde 45 yurt içi bireysel, yüzde 10 yüksek talepli ve yüzde 45 yurt içi kurumsal yatırımcı olarak belirlendi.