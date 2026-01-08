TAV Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL), 2025 yılı dördüncü çeyrek ve yıl sonu finansal sonuçlarına ilişkin açıklama takvimini paylaştı.

BORSA İLE İLGİLİ YORUM VE GÖRÜŞLER İÇİN FORUM SAYFASINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

17 ŞUBAT 2026 TARİHİNDE AÇIKLANMASI PLANLANIYOR

Şirketin 8 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı bildirimde, bilanço açıklama tarihine yer verildi. Buna göre, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 dönemini kapsayan konsolide finansal raporların 17 Şubat 2026 tarihinde kamuoyuna açıklanması planlanıyor.