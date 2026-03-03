İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına yanıt olarak bölgedeki dev enerji tesislerini hedef almasının ardından küresel enerji piyasalarında arz şoku endişesi öne çıktı. Saudi Aramco'nun 2 Mart'ta duyurduğu geçici tesis kapatması ve Katar LNG'nin üretim kesintisi sonrası ham petrol ve doğalgaz fiyatları sert yükseldi. Küresel çapta yaşanan bu gelişmeler, Borsa İstanbul'da düşen endekse rağmen Türkiye'deki petrokimya hisselerine güçlü alım getirdi.

Tüpraş son iki günde yüzde 7 yükselirken, Petkim hisseleri yüzde 11 değer kazandı.

ARAMCO VE KATAR LNG'DEN ÜRETİM KESİNTİSİ

Saudi Aramco'nun geçici tesis kapatma kararıyla günlük 5,8 milyon varillik kapasite kaybı oluştuğu belirtiliyor. Katar LNG tarafında ise yıllık 21 milyon tonluk üretimin yüzde 30 oranında kesildiği açıklandı.

Aramco saldırılarının Körfez bölgesindeki ham petrol arzını yaklaşık yüzde 6 daralttığı ifade ediliyor. Bu gelişmeler, küresel enerji arzında ciddi bir sıkılaşma beklentisini beraberinde getirdi.

TÜPRAŞ İÇİN MARJ BEKLENTİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye'nin benzin ve dizel üretiminin yaklaşık yüzde 60'ını karşılayan ve yıllık 28 milyon ton kapasiteye sahip olan Tüpraş açısından gelişmelerin kısmen pozitif olduğu yönünde yorumlar yapılıyor.

Analistlere göre ham petrol ithalat maliyetleri artsa da rafineri marjlarının (crack spread) genişleme ihtimali Tüpraş için dengeleyici hatta destekleyici olabilir. Son gelişmelerin ardından crack spread'lerde yükseliş beklentisi güçlenmiş durumda.

Piyasa yorumlarında, "İran misillemesi Türkiye rafinerilerini dolaylı besliyor; Tüpraş'ın spot ham alımındaki esnekliği halen avantaj sağlıyor" değerlendirmesi öne çıkıyor.

PETKİM'DE ETİLEN MARJI BEKLENTİSİ

Petrokimya tarafında ise özellikle nafta ve doğalgaz bazlı üretimde girdi fiyatlarının yükselmesiyle birlikte etilen marjlarının artma ihtimaline dikkat çekiliyor.

Her ne kadar rafineri ve etilen marjlarının net yansıması henüz kesinleşmemiş olsa da, yükselen petrol fiyatlarının petrokimya tesislerinde marj artırıcı etki yaratabileceği belirtiliyor. Bu beklenti, Petkim hisselerindeki güçlü yükselişin temel nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

PETKM VE TUPRS HİSSESİNDE SON DURUM

TUPRS, bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse, 11.40 yazım saati itibarıyla yüzde 3,78'lık primle 233,30 TL seviyesinde seyrediyor.

PETKM ise bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse, aynı saat itibarıyla yüzde 7,56'lık primle 19,20 TL seviyesinde.