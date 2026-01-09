Türkiye sigorta sektörünün öncü kuruluşlarından Türkiye Sigorta, 1 Ocak - 31 Aralık 2025 dönemini kapsayan bağımsız denetimden geçmemiş toplam brüt prim üretimi rakamlarını açıkladı. Paylaşılan verilere göre şirket, 2025 yılında toplam 147.117.164.318 TL brüt prim üretimine ulaştı.

YILLIK BAZDA YÜZDE 45 ARTIŞ

Şirketin prim üretiminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. 2024 yılı sonunda 101.365.792.989 TL olarak gerçekleşen toplam prim üretimi, 2025 yılı sonu itibarıyla %45 artış göstererek 147 milyar TL sınırını aştı.

ANA BRANŞLARDA GÜÇLÜ SEYİR

Türkiye Sigorta tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 147.117.164.318 TL'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 oranında artışla gerçekleşmiştir. Döneme ait brüt prim tablomuz ana branşlar bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak kamuoyuna sunulmuştur."

