Darphane'nin CNBC-e muhabiri Hazal Ateş'e yaptığı açıklamaya göre, kuyumculuk sektöründe kayıt dışılığı ve usulsüz işlemleri önlemeye yönelik yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Alım-satım işlemlerinde uygulanacak Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) ile altın ticareti daha sıkı denetim altına alınacak.

Yeni sistem kapsamında, 1 gramdan külçeye kadar olan işlenmemiş altınlar lazerle işaretlenerek KMTS üzerinden takip edilecek. Böylece altınların üretimden satış aşamasına kadar tüm süreci kayıt altına alınmış olacak.

Mevcut sınırlar çerçevesinde vatandaşlar, yaklaşık 5 gram altına kadar olan alımlarını nakit olarak gerçekleştirebilecek.

NAKİTTE 30 BİN TL SINIRI DEVAM EDİYOR

Altın alım-satımında 30 bin liralık nakit ödeme sınırı uygulaması korunacak. Bu tutara kadar olan işlemler nakit olarak yapılabilecek. Ancak 30 bin liranın üzerindeki alışverişlerde banka aracılığıyla ödeme yapılması zorunlu olacak.

BANDROL VE FATURA ZORUNLULUĞU

KMTS devreye girdiğinde işlenmemiş altınlar bandrollü satılacak. Altın ticaretinde fatura düzenlenmesi zorunlu olacak; kuyumcuya altın satışı yapan kişiye fatura kesilecek ve ödeme banka kanalıyla gerçekleştirilecek.

Uygulamanın Nisan ayında başlaması planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen sistemin devreye girmesiyle altın piyasasında kayıtlılık oranının hızla yükselmesi bekleniyor.