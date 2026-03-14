ABD’de benzin fiyatları sadece bir ay içerisinde 2,94 dolardan 3,63 dolara fırlayarak yüzde 23’ün üzerinde bir artış gösterdi.

Ancak asıl panik, Los Angeles gibi metropollerde yaşanıyor. Şehir merkezindeki bazı istasyonlarda galon fiyatının 8,38 doları gördüğü elektronik tabelalar, yoldan geçenler tarafından hayretle fotoğraflanıyor.

AAA (ABD Otomobil Birliği) verileri, ülke genelinde 4 dolar barajının aşılmasının an meselesi olduğunu ve bu yüksek seviyelerin aylarca sürebileceğini öngörüyor.

SOSYAL MEDYADA "ELEKTRİKLİ" MİZAH: TESLA ÖNÜNDE DANS

Akaryakıt kuyruklarında ve GasBuddy gibi ucuz yakıt bulma uygulamalarında (kullanıcı sayısı bir haftada ikiye katlandı) stres hakimken, elektrikli araç sahipleri bu süreci mizahla karşılıyor.

• TikTok’ta Trend: Tesla’sının önünde dans eden köpek videoları veya benzin fiyatı tabelasının üzerine yerleştirilen kahkaha atan komedyen görselleri viral olmuş durumda.

• Mesaj Net: "Fiyatlar yükselirken bunu ödemek zorunda kalmamak paha biçilemez."

ABD BATI'NIN GERİSİNDE Mİ KALDI?

Uzmanlar, ABD’nin bu krizden en çok etkilenen bölgelerden biri olmasını, elektrikli araç dönüşümündeki yavaşlığa bağlıyor. Rakamlar ise oldukça çarpıcı:

Eğer ABD'de elektrikli araç kullanımı Avrupa veya Çin seviyelerinde olsaydı, petrol arzındaki dalgalanmaların ekonomi üzerindeki etkisi çok daha sınırlı kalabilirdi.

Mevcut tablo, ülkenin fosil yakıt bağımlılığının maliyetini daha görünür hale getiriyor.

GÜNLÜK YAŞAMDA "YAKIT MESAİSİ" BAŞLADI

Artan maliyetler sadece bireysel kullanıcıları değil, hizmet sektörünü de vurdu.

Uber ve Lyft gibi uygulama sürücüleri, yakıt masrafını kurtarabilmek için daha seçici davranmaya ve çok daha uzun saatler direksiyon sallamaya başladı.

Ekonomistler, benzin fiyatlarındaki bu şokun, tüketicileri elektrikli araçlara yönlendirecek "kritik bir kırılma noktası" olabileceğini belirtiyor.

(Ekonomim)