Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 5.100 dolar desteğinin altında hafta kapanışı yaparak 5.019 dolar seviyesine kadar çekildi.

Dış piyasadaki bu güçlü duruş, yurt içinde gram altın ve diğer ziynet eşyalarının fiyatlarını doğrudan yukarı çekiyor.

İÇ PİYASADA GÜNCEL RAKAMLAR: GRAM VE ÇEYREK NE KADAR?

Türkiye'de yatırımcının en güvenli limanı olarak görülen gram altın, güne 7.136,03 TL satış fiyatıyla başladı. Çeyrek ve yarım altın tarafında ise tablo şu şekilde şekillendi:

• Gram Altın: 7.136,03 TL

• Çeyrek Altın: 11.853,00 TL

• Yarım Altın: 23.699,00 TL

• Tam Altın: 47.641,10 TL

BÜYÜK YATIRIMCININ GÖZÜ CUMHURİYET VE GREMSE ALTINDA

Daha büyük ölçekli birikim yapanlar için Cumhuriyet altını bugün 47.216,00 TL'den işlem görüyor.

Piyasanın en ağır toplarından biri olan Gremse altın ise 119.468,09 TL satış fiyatıyla vitrinlerdeki yerini aldı.

Altın fiyatlarındaki bu yükseliş trendi hem küresel enflasyon kaygıları hem de jeopolitik risklerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.