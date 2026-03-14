Hafta boyunca piyasalar adeta bir fırtınanın ortasındaydı. Bir yanda İran ile ilgili jeopolitik riskler, diğer yanda ABD dolarının küresel ölçekteki sert yükselişi, altın ve gümüşü farklı köşelere savurdu.

Haftalık karneye göre altın, gümüşe kıyasla çok daha dirençli bir duruş sergiledi.

ALTIN: 5 BİN DOLARIN ÜZERİNDE "GÜVENLİ" BEKLEYİŞ

Altın, haftayı sınırlı bir geri çekilmeyle kapattı. Ons bazında 5.000 dolar psikolojik sınırının hemen üzerinde tutunmayı başardı.

ABD dolarının güçlenmesi normal şartlarda altını daha fazla aşağı çekebilecekken, bölgedeki savaş tamtamları ve merkez bankalarının bitmek bilmeyen alım iştahı, gram altını 7.100 TL bandında tutan en büyük güç oldu.

GÜMÜŞ: "YÜKSEK RİSK, YÜKSEK GETİRİ"NİN BEDELİ

Gümüş yatırımcısı için bu hafta biraz daha sancılı geçti. Haftalık bazda yüzde 3'ün üzerinde değer kaybeden gümüş, "altının kaldıraçlı kardeşi" olma özelliğini bu kez negatif yönde gösterdi.

Endüstriyel talepteki belirsizlik ve güçlenen dolar, gümüşte hızlı bir kar satışını tetikledi. Gram gümüş tarafında ise fiyatlar 115-120 TL bandına kadar esneme gösterdi.

ALTIN MI, GÜMÜŞ MÜ?

Şu anki tabloya göre uzmanlar ve piyasa verileri şu iki senaryoyu işaret ediyor:

• Altın (Dengeli Portföy): Jeopolitik risk ortamında altın hala güçlü bir kale. 5.000 dolar seviyesini "yeni normal" olarak kabul eden analistler, orta vadede 6.000 dolar hedeflerini koruyor.

• Gümüş (Potansiyel Patlama): Altın/Gümüş rasyosu gümüş aleyhine açılmış durumda. Uzmanlar, tarihsel olarak gümüşün "ucuz" kaldığına dair yorumlarda bulunuyor. Gümüşün 80-82 dolar bandından yapacağı bir dönüşün, altından çok daha hızlı bir yükseliş (yüksek beta etkisi) getirebileceği tartışılıyor.

