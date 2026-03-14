ABD ekonomisinden gelen son veriler, piyasalar için oldukça karamsar bir tablo çiziyor.

Dördüncü çeyrekte GSYİH büyümesinin yüzde 0,7 gibi sert bir yavaşlama göstermesi, buna karşın enflasyonun düşmemesi, ekonomistlerin korkulu rüyası olan stagflasyonu (durgunluk içinde enflasyon) yeniden gündeme taşıdı.

Bu durum, Federal Rezerv’in (Fed) elini kolunu bağlıyor:

• Faiz Baskısı: Enflasyon yüksek kaldığı sürece, ekonomik yavaşlamaya rağmen faiz indirimleri beklenen hızda gelmeyebilir.

• Doların Gücü: "Yüksek faiz, uzun süre" senaryosu, dolar endeksini ve tahvil getirilerini diri tutarak altın üzerindeki baskıyı artırıyor.

JEOPOLİTİK TANSİYON VE BORÇ YÜKÜ DESTEK SAĞLIYOR

Kısa vadeli grafiklerde hayal kırıklığı yaratan konsolidasyon evresi, aslında buzdağının sadece görünen kısmı. Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran ile yaşadığı gerilimler ve tırmanan savaş riski, güvenli liman arayışını her an tetikleyebilir.

Buna ek olarak, küresel borç seviyelerinin tarihi zirvelere ulaşması, hükümet bilançoları üzerinde ciddi bir kırılganlık yaratıyor.

Analistler, hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki yapısal risklerin arttığı bu dönemde, altının "nadir bir çeşitlendirme aracı" olarak kurumsal portföylerdeki yerini koruduğunu belirtiyor.

SONUÇ: ZAMANLAMA MI, TEMEL BOZULMA MI?

Piyasa uzmanlarına göre altındaki mevcut zayıflık, değerli metalin temellerindeki bir bozulmadan ziyade tamamen zamanlama ile ilgili.

Manşetlerde kısa vadeli geri çekilmeler ön planda olsa da yüzeyin altında biriken makroekonomik riskler, uzun vadeli boğa (yükseliş) piyasasının henüz sonlanmadığına işaret ediyor.

Özetle; Ons altında 5.000 dolar seviyesi bir kale görevi görürken, yatırımcılar Fed'in bir sonraki hamlesini ve Orta Doğu'dan gelecek haber akışlarını takip etmeye devam edecek.

5.000 DOLAR PSİKOLOJİK EŞİK

Altın fiyatlarındaki konsolidasyon süreci, teknik grafiklerde daralan bir üçgen formasyonuna işaret ediyor.

Kısa vadeli geri çekilmelerde 5.000 dolar seviyesi hem teknik bir destek hem de yatırımcılar için önemli bir psikolojik sınır olarak öne çıkıyor.

Bu seviyenin üzerinde kalınması, uzun vadeli "boğa" senaryosunu masada tutmaya devam ediyor.

