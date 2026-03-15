15 Mart 2026 altın fiyatları haftanın son gününde yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarındaki son durum merak edilirken, "Gram altın kaç TL?", "Çeyrek altın ne kadar?" soruları araştırılıyor. Güncel verilere göre gram altın yaklaşık 7.136 TL seviyesinde, çeyrek altın ise 11.880 TL bandında işlem görüyor.

Altın piyasasında gram altın başta olmak üzere çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

15 MART 2026 ALTIN ALIŞ FİYATLARI

Gram altın: 7.134,90 TL

Çeyrek altın: 11.755,00 TL

Yarım altın: 23.509,00 TL

Tam altın: 46.287,25 TL

Ata altın: 47.733,73 TL

Cumhuriyet altını: 46.874,00 TL

Gremse altın: 115.718,13 TL

Ons altın: 5.018,79 dolar

15 MART 2026 ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: 7.136,03 TL

Çeyrek altın: 11.880,00 TL

Yarım altın: 23.752,00 TL

Tam altın: 47.223,78 TL

Ata altın: 48.962,08 TL

Cumhuriyet altını: 47.316,00 TL

Gremse altın: 118.421,59 TL

Ons altın: 5.019,58 dolar