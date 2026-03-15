Altın fiyatları haftanın son gününde yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel fiyatları öğrenmek isteyenler özellikle “Gram altın kaç TL?” sorusuna yanıt arıyor. Piyasalardan gelen son verilere göre gram altın 7.136 TL, çeyrek altın ise 11.880 TL seviyesinde işlem görüyor. Peki, 15 Mart 2026 Pazar gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
Altın piyasasında gram altın başta olmak üzere çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.
15 MART 2026 ALTIN ALIŞ FİYATLARI
Gram altın: 7.134,90 TL
Çeyrek altın: 11.755,00 TL
Yarım altın: 23.509,00 TL
Tam altın: 46.287,25 TL
Ata altın: 47.733,73 TL
Cumhuriyet altını: 46.874,00 TL
Gremse altın: 115.718,13 TL
Ons altın: 5.018,79 dolar
15 MART 2026 ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Gram altın: 7.136,03 TL
Çeyrek altın: 11.880,00 TL
Yarım altın: 23.752,00 TL
Tam altın: 47.223,78 TL
Ata altın: 48.962,08 TL
Cumhuriyet altını: 47.316,00 TL
Gremse altın: 118.421,59 TL
Ons altın: 5.019,58 dolar