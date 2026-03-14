ABD ve İran arasındaki savaş gerilimine rağmen altın fiyatlarının beklenilen agresif yükselişi sergileyememesi yatırımcıları düşündürürken, Murat Muratoğlu’ndan ezber bozan bir analiz geldi. YouTube kanalında piyasaları değerlendiren Muratoğlu, Amerikan borsalarında yaşanan yükselişi "tehlikeli bir şişkinlik" olarak tanımladı.

"ZARAR KAPATMAK İSTEYEN ALTIN SATACAK"

Muratoğlu, ABD borsalarının olmaması gereken seviyelerde olduğunu ve büyük bir satış dalgasının kapıda olduğunu belirtti. Bu düşüşün altın fiyatları üzerinde ilk etapta baskı yaratacağını savunan ekonomist, bu durumu şu çarpıcı sözlerle açıkladı:

"Ciddi satış gelince, borsada zarar kapamak isteyenler karambolde altın da satacak. Bu durum altın fiyatlarını kısa süreliğine aşağı çekerken, asıl büyük fırsatı da beraberinde getirecek."

ALTIN HİKAYESİ SADECE SAVAŞ DEĞİL

Altındaki yükseliş beklentisini sadece mevcut savaş senaryolarına bağlamanın yanlış olacağını hatırlatan Muratoğlu, piyasaların henüz en büyük tehlikeyi fiyatlamadığını savundu. Altın fiyatlarındaki uzun vadeli yükseliş trendinin temelinde ABD ve Çin arasındaki güç savaşının yattığını belirten Muratoğlu, bu vizyonun en az 2-3 yıl daha değişmeyeceğini ifade etti.

YATIRIMCIYA STRATEJİK YOL HARİTASI

Doların şu anki seviyeleriyle "ucuz" kaldığını, altının ise küresel borsalardaki beklenen satışla birlikte iyice ucuzlayacağını öngören Muratoğlu, yatırımcılara şu tavsiyelerde bulundu:

Kademeli Alım Yapın: "Bu havada azar azar alıp kenara atın."

Büyük Fırsatı Bekleyin: "Asıl yatırım altın ama büyük fırsat için borsalardaki o çalkantıyı bekleyin."

Gerçek Risk Kapıda: "Dünyada büyük bir gerginlik var; işler bitince her şeyin bir anda düzeleceğini sanmayın, piyasa henüz asıl riski görmedi."

Kaynak: Yeniçağ

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.