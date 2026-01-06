İmzalanan genelgeye göre 657 sayılı kanuna tabi devlet memurları, sözleşmeli personel ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak artış oranı yüzde 18,60 olarak kayıtlara geçti. Bu oranla birlikte yeni dönem maaşları resmen yürürlüğe girmiş oldu.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 65 BİN TL'YE DAYANDI

Genelgenin en dikkat çeken maddelerinden biri de özel sektör çalışanlarını da yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı oldu.

Yapılan güncelleme ile birlikte, çalışanlara ödenebilecek en yüksek kıdem tazminatı tutarı 64 bin 948 lira 77 kuruş seviyesine yükseltildi.

MAAŞ KATSAYILARINDA YENİ DÖNEM

Bakanlık, maaş hesaplamalarında kullanılan teknik katsayıları da güncelledi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yapılan revizyona göre yeni rakamlar şöyle şekillendi:

• Aylık Katsayı: Gösterge ve ek gösterge rakamlarının aylık tutara çevrilmesinde kullanılan katsayı 1,387871 oldu.

• Taban Aylık Katsayısı: Memuriyet taban aylığına uygulanacak katsayı 22,722793 olarak belirlendi.

• Yan Ödeme Katsayısı: İş güçlüğü, iş riski ve mali sorumluluk gibi zamların hesaplanmasında kullanılan katsayı 0,440141 olarak açıklandı.