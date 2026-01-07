Yapay zeka dünyasında rekabet, finansal boyutta yeni bir zirveye taşınıyor. Claude adlı sohbet botuyla tanınan Anthropic, teknoloji dünyasında taşları yerinden oynatacak devasa bir finansman turu için görüşmelerini sürdürüyor. Bloomberg ve Yahoo Finance kaynaklı bilgilere göre, şirket başlangıçta 5 milyar dolar olan yatırım hedefini, küresel sermayenin yoğun ilgisi üzerine 10 milyar dolara çıkardı.

Yatırımcı Kuyruğu: Körfez Fonlarından Silikon Vadisi Devlerine

Iconiq Capital’in liderlik etmesi beklenen bu devasa yatırım turunda; TPG, Lightspeed Venture Partners, Spark Capital ve Menlo Ventures gibi sektörün önde gelen isimleri yer alıyor. Ayrıca Katar Yatırım Otoritesi (QIA) ve Singapur’un varlık fonu GIC gibi küresel oyuncuların da masada olduğu belirtiliyor.

Bu finansman turu tamamlandığında, Anthropic’in değerlemesi sadece birkaç ay içinde üç katına çıkarak yaklaşık 183 milyar dolara ulaşabilir. Bu rakam, şirketi SpaceX ve ByteDance (TikTok) gibi dünyanın en değerli özel teknoloji şirketleri arasına yerleştirecek.

10 Milyar Dolar Nerede Kullanılacak?

Yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için gereken devasa maliyetler, bu yatırımın ana gerekçesini oluşturuyor. Anthropic elde edeceği bu kaynağı şu alanlara yönlendirmeyi planlıyor:

Devasa İşlem Gücü (Compute): Yeni nesil Claude modellerini eğitmek için gereken yüksek maliyetli çip ve veri merkezi altyapısının genişletilmesi.

Güvenlik Araştırmaları: Şirketin temel misyonu olan "güvenilir ve yönlendirilebilir yapay zeka" (AI alignment) çalışmalarının derinleştirilmesi.

Küresel Genişleme: Kurumsal talebi karşılamak adına özellikle Avrupa ve Asya pazarlarındaki operasyonların artırılması.

Hızlı Büyüme ve Gelir Patlaması

Anthropic’in bu denli yüksek bir değerleme ile yatırım almasının arkasında yatan en önemli neden, şirketin gösterdiği finansal performans. 2025 yılının başında yaklaşık 1 milyar dolar olan yıllık gelir hızının (run-rate revenue), Ağustos ayı itibarıyla 5 milyar doları aştığı ifade ediliyor. Bu, teknoloji dünyasında nadir görülen bir büyüme ivmesi olarak değerlendiriliyor.

OpenAI ve xAI ile Rekabet Kızışıyor

Eski OpenAI çalışanları tarafından kurulan Anthropic; Amazon ve Google gibi devlerden aldığı destekle, Elon Musk’ın xAI’si ve Sam Altman liderliğindeki OpenAI ile doğrudan bir yarış içerisinde. Analistler, bu devasa yatırımın yapay zekayı sadece bir "sohbet aracı" olmaktan çıkarıp, şirketlerin ana operasyonel gücü haline getirecek "Yeni Manhattan Projesi"nin bir parçası olduğunu vurguluyor.