Türkiye ekonomisinin ve milyonlarca çalışanın gündemindeki en önemli başlık olan enflasyon verileri netleşti.

TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları, 2025 yılını aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda ise yüzde 30,89 artışla tamamladı.

On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 34,88 olarak kayıtlara geçti.

İlk veri ENAG’dan geldi: Aralık ayında enflasyon yüzde 56'yı aştı

EN YÜKSEK ARTIŞ "KONUT" HARCAMALARINDA

Vatandaşın cebini en çok yakan harcama kalemleri de belli oldu. TÜİK verilerine göre yıllık bazda en yüksek fiyat artışı, barınma krizinin etkilerinin hissedildiği konut grubunda yaşandı.

Ana harcama gruplarındaki yıllık değişim tablosu şöyle şekillendi:

• Konut: yüzde 49,45 artış (En yüksek artış)

• Ulaştırma: yüzde 28,44 artış

• Gıda ve Alkolsüz İçecekler: yüzde 28,31 artış

ULAŞTIRMADA AYLIK DÜŞÜŞ, GIDADA YÜKSELİŞ VAR

Aralık ayının detaylarına bakıldığında ise ulaştırma grubunun aylık bazda yüzde 1,03 azalış göstermesi dikkat çekti.

Buna karşın, vatandaşın en temel gideri olan gıda ve alkolsüz içecekler aylık bazda yüzde 1,99 artarak manşet enflasyonu yukarı çeken en önemli etken oldu.

TÜİK raporuna göre; endekste kapsanan 143 temel başlıktan 108'inde artış yaşanırken, sadece 27 başlıkta düşüş gözlendi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 31,66

Piyasaların yakından takip ettiği, gıda ve enerji gibi volatil kalemlerin dışarıda tutulduğu "özel kapsamlı TÜFE" göstergesi ise yıllık yüzde 31,66, aylık yüzde 0,78 artış gösterdi.