2026 yılına girilmesiyle birlikte çalışma hayatında maaş takvimi işlemeye devam ediyor.

Asgari ücret düğümünün çözülmesinin ardından bugün, memur ve emeklilerin maaş artış oranını netleştirecek olan "enflasyon günü" yaşanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) saat 10.00'da açıklayacağı kritik veri öncesinde, bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kendi hesaplamalarını kamuoyuyla paylaştı.

ENAG: ARALIKTA YÜZDE 2,11 ARTIŞ

ENAG’ın yayınladığı rapora göre fiyat artışları yılın son ayında da hız kesmedi. ENAG tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE), Aralık 2025 döneminde yüzde 2,11 oranında artış gösterdi.

Bu veriyle birlikte ENAG'ın 2025 yılı genel tablosu da netleşmiş oldu. Bağımsız grubun hesaplamalarına göre, son 12 aylık artış oranı yüzde 56,14 olarak gerçekleşti.

RESMİ ZAM İÇİN GÖZLER TÜİK'TE

ENAG verileri piyasa gerçekliği ve hissedilen enflasyon açısından önemli bir gösterge olsa da memur maaş katsayısı ve emekli aylıklarına yapılacak resmi zam oranında TÜİK'in açıklayacağı TÜFE verileri belirleyici olacak.

TÜİK'in birazdan açıklayacağı aralık ayı verisi ile birlikte, Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek ve milyonlarca vatandaşın yeni maaşı ortaya çıkacak.