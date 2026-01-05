Tiryakiye kötü haber, 2026 yılının ilk pazartesi sabahında geldi. Artan maliyetler ve yeni yıl zamları gerekçesiyle tütün ürünlerinde fiyat güncellemesi başladı.

5 Ocak 2026 Pazartesi itibarıyla geçerli olan ilk zam, Captain Black grubuna uygulandı.

ETİKETLER DEĞİŞTİ: 5 TL’LİK ARTIŞ

Konuya ilişkin açıklama, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar’dan geldi.

Sosyal medya hesabından bir duyuru yapan Dündar, "Bir sigara grubunda 5 TL’lik zam uygulaması başladı" ifadelerini kullanarak zammı doğruladı.

Bu 5 TL’lik artışla birlikte sigara fiyatlarında yeni bir psikolojik eşik de aşılmış oldu. Güncel fiyat listesine göre tablo şöyle şekillendi:

• En Ucuz Sigara: 90 TL

• En Pahalı Sigara: 105 TL

"DOMİNO ETKİSİ" BEKLENİYOR

Şu an için yalnızca tek bir grupta (Captain Black) fiyat artışı gerçekleşse de sektör temsilcileri bunun bir başlangıç olduğu görüşünde.

Maliyet artışlarını işaret eden kaynaklar, diğer büyük sigara gruplarının da (PM, JTI, BAT vb.) önümüzdeki günlerde benzer oranlarda zam yaparak fiyat listelerini güncellemelerinin "an meselesi" olduğunu belirtiyor.

Tüketiciler, diğer markalardan gelecek zam haberlerini beklemeye başladı.