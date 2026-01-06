Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89 olarak duyurdu.

Bu veri ile birlikte 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak maaş katsayıları netleşti.

Ancak açıklanan rakamlar, özellikle emekli vatandaşlar ile devlet protokolü arasındaki gelir farkını bir kez daha tartışmaya açtı.

VEKİLİN BİR AYLIĞI, EMEKLİNİN İKİ YILLIĞINA BEDEL

Yasal mevzuat gereği memur maaş katsayısına endeksli olan milletvekili ve üst düzey bürokrat maaşları, yüzde 18,60 oranında arttı.

Ortaya çıkan tabloya göre hem milletvekili maaşı alan hem de emekli vekil aylığına hak kazanan 499 milletvekilinin aylık geliri 450 bin TL'ye dayandı.

Bu rakam, zam sonrası 18 bin 939 TL olması beklenen en düşük emekli maaşının yaklaşık 24 katına tekabül ediyor.

Bir başka deyişle, bir milletvekilinin 1 ayda kazandığı parayı, en düşük aylık alan bir emekli ancak 2 yıl çalışarak kazanabiliyor.

ZİRVEDE RAKAMLAR YARIM MİLYONA KOŞUYOR

Zam oranlarının netleşmesiyle birlikte devletin zirvesindeki maaş tablosu da güncellendi.

• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maaşı 312 bin 718 TL'ye yükseldi. Milletvekili emekliliğinden gelen 177 bin 658 TL ile birlikte Cumhurbaşkanı'nın toplam aylık geliri 490 bin TL'yi bulacak.

• Bakanlar: Kabine üyelerinin maaşı 280 bin 135 TL oldu. Emeklilik haklarıyla birlikte bu rakam 456 bin 993 TL'ye ulaşıyor.

• Emekli Cumhurbaşkanları: Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül'ün aylıkları ise 204 bin 297 TL olarak belirlendi.

İŞTE 2026 OCAK DÖNEMİ MAAŞ TABLOSU

Kamuoyunda tartışma yaratan yeni maaşlar ve değişim tablosu şöyle şekillendi:

EMEKLİ GÖZÜNÜ MECLİS'E ÇEVİRDİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 olarak kesinleşti.

Hâlihazırda 16 bin 881 TL olan taban aylığın, yasa teklifiyle 18 bin 939 TL'ye yükseltilmesi bekleniyor.

Düzenlemenin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'na gelmesi ve yasalaşması öngörülüyor.