Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan Yüzyılın Sosyal Konut Projesine ilişkin güncel verileri paylaştı.

İSTANBUL'DAN 1 MİLYON 235 BİN BAŞVURU YAPILDI

Kurum'un aktardığı bilgilere göre projeye yapılan başvurulardan 5 milyon 242 bininin geçerli olduğu tespit edildi. Başvuruların illere göre dağılımında ise İstanbul açık ara öne çıktı. İstanbul'dan 1 milyon 235 bin 169, Ankara'dan 287 bin 94, İzmir'den ise 221 bin 921 vatandaşın projeye başvurduğu belirtildi.

KURA ÇEKİMLERİ DEPREM BÖLGESİNDEN BAŞLADI

Başvuru süresinin sona ermesinin ardından hazırlıkların hızla tamamlandığını belirten Kurum, sosyal konutların hak sahiplerini belirlemek üzere 29 Aralık'ta kura çekimlerine deprem bölgesinden başlandığını hatırlattı. İlk kura çekiminin Adıyaman'da yapıldığını ifade eden Kurum, ardından Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van illerinde de törenler düzenlendiğini söyledi.

18 BİN 99 HAK SAHİBİ BELİRLENDİ

Her ilde bakan yardımcıları, milletvekilleri ve vatandaşların katılımıyla kura törenleri gerçekleştirildiğini vurgulayan Kurum, çekilişlerin büyük bir coşkuyla yapıldığını ifade etti. Kurum, şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibinin belirlendiğini açıkladı.

İSTANBUL VE ANKARA KURALARI CUMHURBAŞKANI'NIN KATILIMIYLA YAPILACAK

İstanbul ve Ankara kura çekimlerinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini belirten Kurum, bu sürecin ardından konutların inşa aşamasına hızla geçileceğini söyledi.