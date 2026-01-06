Bakanlığın internet sitesinde 2 yıl vadeli kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 18 milyar 907,7 milyon lira tutarında 7 Ocak 2026 valörlü, 5 Ocak 2028 itfa tarihli sabit getirili kira sertifikasının ihracı yapıldı.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

(AA)