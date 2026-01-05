Bakan Şimşek'in paylaştığı verilere göre, yıllık enflasyon temel mallarda yüzde 17,7 olarak gerçekleşti. Gıda enflasyonu ise tarımsal üretimdeki daralma, zirai don ve kuraklık gibi olumsuzluklara rağmen yüzde 28,3 seviyesinde kaldı.

Hizmetler sektöründe de belirgin bir gerileme kaydedildi; yıllık hizmetler enflasyonu 21,7 puanlık düşüşle yüzde 44 seviyesine indi.

2025 yıl sonu enflasyonu bir önceki yıla göre 13,5 puan azalarak yüzde 30,9 gerçekleşti ve dezenflasyon genele yayıldı.



Yıllık enflasyon temel mallarda yüzde 17,7, zirai don ve kuraklık nedeniyle tarımsal üretimdeki daralmaya rağmen gıdada yüzde 28,3 oldu. Kira ve eğitim başta… pic.twitter.com/HGJJOcOar7 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 5, 2026

2026 YILI STRATEJİSİ VE BEKLENTİLER

2026 yılına ilişkin öngörülerini de paylaşan Şimşek, dezenflasyon sürecini destekleyecek temel faktörleri şöyle sıraladı:

Destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları.

Sıkı para politikası ve güçlenen mali disiplin.

Enflasyon hedefleriyle uyumlu yönetilen/yönlendirilen fiyat artışları.

Arz yönlü politikalar ve beklentilerdeki iyileşme.

FİYAT İSTİKRARI KARARLILIĞI

Nihai hedefin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, ekonomi programının bu amaca ulaşana kadar kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini ifade etti.