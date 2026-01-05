Piyasalar, ABD'nin Nicolás Maduro'nun yakalanmasına yönelik attığı somut adımların ardından artan jeopolitik riskleri fiyatlıyor. Belirsizlik ortamında yatırımcıların ilk adresi yine değerli madenler oldu.

ALTIN VE GÜMÜŞTE "SAVAŞ PRİMİ"

Günün erken saatlerinde yüzde 2,1'e varan sert bir yükselişle 4.420 dolar seviyesini aşan spot altın, piyasaların kısmen sakinleşmesiyle şu sıralarda cuma kapanışına göre yüzde 1,66 primle 4.403,60 dolardan işlem görüyor.

Gümüş cephesinde ise hareketlilik daha sert. Gün içinde kazançlarını yüzde 5'e kadar taşıyan gümüş, şu an yüzde 2,83 artışla 75,39 dolar seviyesinde dengelenmiş durumda.

KRİTİK SEVİYELER: HEDEF 4.500 DOLAR MI?

Teknik analistler, ons altında yükselişin kalıcı olup olmayacağını belirleyecek kritik eşikleri açıkladı:

• Direnç: İlk ve en önemli direnç 4.412 dolar. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ibrenin 4.444 dolara, ardından psikolojik sınır olan 4.500 doların üzerine döneceği öngörülüyor.

• Destek: Olası bir tansiyon düşüklüğünde ve kâr satışlarında ise 4.339 ve 4.315 dolar seviyeleri takip edilecek.

"KISA SÜRELİ ÇÖZÜM OLABİLİR"

Piyasadaki panik havasını değerlendiren Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) Analisti Christopher Wong, artan belirsizlik algısına dikkat çekti.

Wong, piyasanın şu an en kötü senaryoyu fiyatladığını ancak Venezuela'daki sürecin uzun soluklu bir askeri çatışmaya dönüşmeden, beklenenden daha kısa sürede sonuçlanabileceği ihtimalinin de masada olduğunu belirtti.

GÜMÜŞTE "TARİFE" ENDİŞESİ FİYATLANIYOR

Gümüşteki yükselişin arkasında sadece jeopolitik gerilim yok. Geçen yıl altına kıyasla çok daha güçlü bir performans sergileyen gümüş, ABD'nin ticaret politikalarından da etkileniyor.

Piyasada, ABD'nin rafine gümüş ithalatına ek gümrük vergisi getirebileceği beklentisi, arz endişelerini tetikleyerek fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.