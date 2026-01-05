Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’yu doğrudan HEDEF alan Trump, Bogota hükümetinin "kokain üretmeyi ve bunu ABD’ye satmayı seven hasta bir adam" tarafından yönetildiğini iddia etti. Olası bir askeri operasyon sorusuna "Bana iyi bir fikir gibi geliyor" yanıtını veren Trump, "Çok uzun süre bu işi yapamayacak" diyerek açık kapı bıraktı.

TRUMP "KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERMELİ"

Uyuşturucu kartellerinin Meksika’yı yönettiğini savunan Trump, Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’un kontrolü kaybettiğini ileri sürdü. Uyuşturucu akışının durmaması halinde ABD’nin müdahale etmek "zorunda kalacağını" belirterek, "Bir şeyler yapmak zorunda kalacağız" uyarısında bulundu.

"DÜŞMEYE HAZIR, GELİRİ KALMADI"

Venezuela petrolünün kesilmesiyle Küba’nın ekonomik olarak çökmeye hazır olduğunu belirten Trump, adadaki rejimin günlerinin sayılı olduğunu iddia etti. Trump, "Küba kelimenin tam anlamıyla düşmeye hazır. Artık hiçbir gelirleri kalmadı" ifadelerini kullandı.

Tahran yönetimini de hedef tahtasına koyan Trump, İran’daki iç gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Trump, "Eğer yeniden insanları öldürmeye başlarlarsa, ABD tarafından çok sert bir şekilde cezalandırılacaklar" diyerek askeri seçeneklerin masada olduğunu hatırlattı.

TRUMP "ULUSAL GÜVENLİK İÇİN İHTİYACIMIZ VAR"

Savunma ve ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland’a "ihtiyaçları olduğunu" yineleyen Trump, Danimarka hükümetinin tepkilerine rağmen geri adım atmadı. Trump, "Madenler için değil, ulusal güvenlik için oraya sahip olmalıyız" dedi. Bu sırada danışmanlarından gelen "Yakında" görseli diplomatik gerilimi zirveye taşıdı.