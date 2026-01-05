Alman medyasının son dakika olarak geçtiği bilgilere göre, olay sonrası polise bir itiraf mektubu ulaştı. Volkan Grubu tarafından kaleme alınan bildiride, Lichterfelde’deki enerji santraline giden kabloların bilinçli olarak HEDEF alındığı belirtildi.

Grup, bu kundaklamayı "kamu yararına bir eylem" ve "fosil yakıt endüstrisine karşı uluslararası dayanışma" olarak nitelendirdi. Doğal gaz santralini devre dışı bıraktıklarını iddia eden örgütün mektubundaki "sınıf ayrımı" vurgusu ise dikkat çekti.

Grup, kesintiden etkilenen daha az varlıklı semt sakinlerinden "özür dilerken", zengin bölgelere ve sermaye sahiplerine yönelik sempatilerinin "sınırlı" olduğunu açıkça belirtti.

KESİNTİ 8 OCAK'A KADAR SÜREBİLİR

Önceki gün gerçekleşen saldırının bilançosu ağır oldu:

• Etkilenen Nüfus: 100 binden fazla kişi.

• Hasar: 50 bin hane ve 2 bin ticari işletme elektriksiz kaldı.

• Tahmini Onarım: Yetkililer, hasarın boyutunun büyük olduğunu ve şebekeye tam olarak elektrik verilmesinin 8 Ocak tarihini bulabileceğini açıkladı.

SABIKA KAYITLARI KABARIK: HEDEFTE YİNE TEKNOLOJİ VE ENERJİ VAR

Berlin Anayasayı Koruma Dairesi tarafından "anarşist bir örgüt" olarak sınıflandırılan Volkan Grubu, Alman güvenlik güçlerinin yakından tanıdığı bir yapılanma.

2011 yılından bu yana Berlin ve Brandenburg eyaletlerinde çeşitli kundaklama eylemlerine imza atan grup, özellikle büyük sanayi kuruluşlarını hedef alıyor.

Örgüt daha önce 2021 ve 2024 yıllarında, ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla'nın Almanya'daki fabrikasının elektrik altyapısını sabote ederek üretimin durmasına neden olmuştu.

Güvenlik güçleri, sabotajcıların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.