Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan öncü verilere göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık ayında yıllık bazda %1,80 artış gösterdi. Böylece enflasyon, hem piyasa beklentilerinin hem de önceki ay seviyesinin altında kalarak önemli bir yavaşlama kaydetti.

Kasım ayında %2,30 seviyesinde bulunan yıllık enflasyon, Aralık verisiyle birlikte yeniden %2’nin altına inmiş oldu. Analistlerin beklentisi ise enflasyonun %2,00 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Fiyat artışlarında ivme kaybı sürüyor

Açıklanan veriler, Almanya’da özellikle enerji ve gıda kalemlerindeki fiyat baskısının zayıfladığını, hizmet enflasyonunda ise artış hızının kademeli olarak yavaşladığını ortaya koydu. Uzmanlar, talep koşullarındaki zayıflama ve ekonomik büyümedeki durgunluğun fiyat artışlarını sınırladığını belirtiyor.

Aylık bazda enflasyon artışının da sınırlı kalması, fiyatlama davranışlarında normalleşmenin devam ettiğine işaret ediyor.

ECB politikaları açısından kritik sinyal

Almanya, Euro Bölgesi enflasyonunun yönü açısından belirleyici ülkelerin başında geliyor. Bu nedenle açıklanan veri, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikası adımları açısından da yakından izleniyor.

Yıllık enflasyonun %2 hedefinin altına gerilemesi, ECB’nin 2026 yılı boyunca faiz indirimlerine alan açabileceği beklentilerini güçlendirdi. Piyasalarda, özellikle ilk yarıda daha destekleyici para politikası ihtimalinin güçlendiği yorumları öne çıkıyor.