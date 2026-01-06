Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençliğin Üretim Çağı Güç Programı" kapsamında yaptığı konuşmada, gençlerin üretim süreçlerine daha güçlü şekilde dahil edilmesini hedeflediklerini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde;

Erdoğan, bazı değerlerin takvim yapraklarından ve zamanın ruhundan bağımsız olduğunu vurgulayarak, emek kavramının inanç ve medeniyet anlayışımızda merkezi bir yere sahip olduğunu belirtti. Başarının yalnızca çabayla değil, Allah'ın izniyle mümkün olduğunu ifade eden Erdoğan,"Zahmetsiz rahmet olmaz" sözünü hatırlattı.

Eğitim ile istihdam arasındaki kopukluğu gidermeye yönelik adımlar attıklarını dile getiren Erdoğan, Gençliğin Üretim Çağı Güç Programının bu amaçla hayata geçirildiğini söyledi. Programın 5 temel destek alanını kapsadığını belirtti.

5 TEMEL DESTEK ALANI

Erdoğan, program kapsamında gençlerin yeteneklerini geliştirebileceği, iş gücü piyasasına girerken devletini yanında hissedeceği bir sistem kurmayı hedeflediklerini ifade etti. Beceri kazandırma, mesleki yönlendirme, ücret destekleri ve istihdamda yer almayan gençlere yönelik çok geniş bir destek yelpazesi sunulacağını söyledi.

Güç Programı kapsamında staj desteklerine ağırlık verdiklerini belirten Erdoğan, gençlerin eğitimleri sürerken iş gücü piyasasıyla tanışmasının ve mezuniyet sonrası istihdamının kolaylaştırılmasının amaçlandığını dile getirdi.

"GENÇLERİN İLK 6 AY MAAŞI DEVLETTEN"

Erdoğan, Ulusal Staj Programı'nın İŞKUR bünyesine alındığını ve mevcut staj portalı ile birleştirildiğini açıkladı. 10'dan fazla çalışanı bulunan özel sektör işletmelerine en az yüzde 10 stajyer çalıştırma zorunluluğu getirildiğini belirtti.

Erdoğan ayrıca, "NewUp Programı'nı işte bu amaçla başlatıyoruz. Programa katılan her gencimize günlük bin 375 lira cep harçlığı vereceğiz, iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primlerini de İŞKUR üzerinden devlet olarak biz üstleneceğiz" dedi.

27 MİLYAR LİRALIK STAJ DESTEĞİ

Staj döneminde gençlerin ücret ve prim maliyetlerinin desteklenmeye devam edeceğini söyleyen Erdoğan, önümüzdeki 3 yıl için staj desteklerinin 27 milyar lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bu kapsamda 3 yılda 800 bin gencin daha staj imkanlarından yararlanacağını ifade etti.

Mesleki eğitimin önemine dikkat çeken Erdoğan, 28 Şubat dönemindeki katsayı uygulamasının meslek liseli gençlere büyük haksızlık yaptığını ve bu uygulamaya son verdiklerini söyledi. Meslek liselerini yeniden cazibe merkezi haline getirdiklerini belirtti.

"ARA ELEMAN DEĞİL, ARANAN ELEMAN"

Erdoğan, mesleki eğitim mezunlarının iş gücü piyasasında avantajlı konumda olduğunu belirterek, "ara eleman" yerine "aranan eleman" tanımının kullanıldığını ifade etti.

Bu dönüşüm kapsamında Geleceğin Meslekleri uygulamasının hayata geçirildiğini belirten Erdoğan, YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı arasında güçlü bir iş birliği kurulduğunu söyledi.