Bedelsiz sermaye artırımı beklentisiyle yatırımcısının yüzünü güldüren ve 74 TL seviyelerinden 192 TL’ye kadar tırmanarak rekor kıran ATEKS, bu seviyede gelen kâr satışlarıyla yönünü aşağı çevirdi. Haftanın ilk işlem gününde de satış baskısı devam eden hisseler, yüzde 9,96’lık değer kaybıyla 140 TL taban fiyatına geriledi.

KAYIPLAR HAFTALIK BAZDA YÜZDE 20’Yİ AŞTI

Son üç işlem gününde taban serisini sürdüren Akın Tekstil’de veriler, kısa vadeli yatırımcı için tablonun tersine döndüğünü gösteriyor.

Hisse, son bir haftalık süreçte yatırımcısına yüzde 20,03 oranında kaybettirirken, aylık bazdaki getiri performansı ise yaşanan sert geri çekilmeye rağmen yüzde 87,80 seviyesinde kalmaya devam ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.