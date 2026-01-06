Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye gösterilen yoğun ilgiye dair çarpıcı veriler paylaştı.

Toplamda 5 milyon 242 bin vatandaşın başvurusunun geçerli sayıldığını belirten Kurum, aslan payının İstanbul'da olduğunu vurguladı.

Başvurularda Zirve Yapan İller:

• İstanbul: 1 milyon 235 bin 169 başvuru

• Ankara: 287 bin 94 başvuru

• İzmir: 221 bin 921 başvuru

BUGÜN GÖZLER MARDİN VE AĞRI'DA

Deprem bölgesinden start alan ve 29 Aralık'tan bu yana devam eden süreçte şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibi evlerine kavuşma yolunda ilk adımı attı.

Bakan Kurum'un açıkladığı yeni takvime göre, dün (5 Ocak) Siirt ve Van kuraları tamamlandı. Bugün ise heyecan Mardin ve Ağrı'da yaşanıyor.

Noter huzurunda gerçekleşecek ve 11 Ocak'a kadar sürecek olan kura takvimi şöyle:

• 5 Ocak: Siirt - Van

• 6 Ocak (Bugün): Mardin - Ağrı

• 7 Ocak: Batman - Iğdır

• 8 Ocak: Bitlis - Kars

• 9 Ocak: Muş - Ardahan

• 10 Ocak: Antalya - Bingöl

• 11 Ocak: Artvin - Tunceli

Siirt’ten Antalya’ya,

Artvin’den Bingöl’e…



14 şehrimiz daha Yüzyılın Konut Projesi’nin heyecanını yaşayacak!



500 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz.#EvSahibiTürkiye@Toki_Kurumsal pic.twitter.com/9g5B7xuOy5 — Murat KURUM (@murat_kurum) January 4, 2026

BÜYÜKŞEHİRLER İÇİN "CUMHURBAŞKANLI" ÇEKİLİŞ

Vatandaşların en çok merak ettiği İstanbul ve Ankara kuraları için ise özel bir hazırlık yapılıyor. Bakan Kurum, bu iki büyükşehirdeki hak sahipliği belirleme törenlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat katılımıyla gerçekleştirileceğini müjdeledi.