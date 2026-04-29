Dolar 45 TL, euro 53 TL seviyesinde işlem görüyor. Döviz kurlarında yukarı yönlü seyir görülüyor. 29 Nisan 2026 dolar ve euro fiyatları...

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kuru hareketleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve euro fiyatlarında son durum merak edilirken, piyasalar güne sınırlı dalgalı seyirle başladı.

Son günlerde dolar/TL 45 seviyesinde seyrederken, euro/TL 53 bandında hareket ediyor. Özellikle küresel risk iştahı ve merkez bankası politikaları kur üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

DOLAR/TL VE EURO/TL NE KADAR?

Dolar ve euroda hareketlilik sürüyor. Saat 07.49itibarıyla dolar 45,0569 TL (alış) ve 45,0739 TL (satış) bandında seyrederken, TL, euro ise 52,8366 TL (alış) ve 53,0223 TL (satış) seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 45,06 45,08 % 0.05 14:15
Euro 52,92 52,93 % 0.21 14:15
İngiliz Sterlini 61,04 61,06 % 0.25 14:15
Avustralya Doları 32,25 32,27 % -0.3 14:15
İsviçre Frangı 57,09 57,12 % 0.05 14:15
Rus Rublesi 0,60 0,60 % 0.32 14:10
Çin Yuanı 6,59 6,59 % 0.11 14:14
İsveç Kronu 4,86 4,86 % 0.04 14:14
Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

