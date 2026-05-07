Haftanın dördüncü işlem gününde döviz kurları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) likidite adımları ve küresel piyasalardaki veri akışıyla yön bulmaya devam ediyor.

Serbest piyasada ve Kapalıçarşı'da doların satış fiyatı ortalama 45,60 TL seviyelerinde işlem görerek bankalar arası piyasanın bir miktar üzerinde seyrediyor.

PİYASA ANALİZİ VE ÖNEMLİ GELİŞMELER

Merkez Bankası Rezervleri: TCMB'nin toplam rezervleri 171 milyar 51 milyon dolar seviyesine ulaşarak güçlü bir görünüm sergilemeye devam ediyor.

Faiz İhaleleri: TCMB, bugün gerçekleştirdiği depo alım ihalesinde ortalama yüzde 40,00 faiz oranıyla piyasadan likidite çekmeye devam etti. Bu adım, Türk lirasının değerini korumaya yönelik sıkı para politikası duruşunun sürdüğüne işaret ediyor.

Parite Etkisi: Küresel piyasalarda euro/dolar paritesi 1,17 seviyelerinde dengelenmiş durumda. Bu durum, iç piyasada euronun TL karşısındaki değerini dolar oranla daha yukarıda tutuyor.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

7 Mayıs Perşembe günü saat 06.56 itibarıyla dolar/TL ve euro/TL kurunda günün ilk verileri belli oldu.

Dolar/TL alış fiyatı 45,23 TL, satış fiyatı ise 45,24 TL seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL alış fiyatı 53,21 TL, satış fiyatı ise 53,33 TL seviyesinde işlem görüyor.

Uzmanlar, iç piyasada enflasyon verileri ve TCMB'nin faiz kararları sonrasındaki likidite yönetiminin kurlar üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. Özellikle ithalatçı ve ihracatçı firmaların, döviz kurlarındaki dar bant hareketlerini yakından takip etmesi öneriliyor.

Not: Yukarıdaki bilgiler anlık piyasa verileridir ve gün içinde değişiklik gösterebilir. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.