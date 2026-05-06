Özellikle Orta Doğu’dan gelen diplomatik sinyaller ve enerji fiyatlarındaki değişimler piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

ABD yönetiminin bölgedeki gemi refakat operasyonlarını geçici olarak askıya alabileceğine dair haber akışı, petrol fiyatlarında kısmi bir geri çekilmeye neden olurken, dolar endeksi üzerindeki baskıyı bir nebze hafifletti.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Saat 06.56 itibarıyla dolar/TL ve euro/TL kurunda günün ilk verileri belli oldu.

Dolar/TL alış fiyatı 45,22 TL, satış fiyatı ise 45,24 TL seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL alış fiyatı 53,01 TL, satış fiyatı ise 53,08 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, dolar/TL kurunun 45,20 seviyesinin üzerinde kalıcı olup olmayacağını takip ediyor.

Euro/dolar paritesindeki hafif toparlanma ise euro/TL kurunu 53,00 bandının üzerine taşımış durumda. Piyasalarda gözler günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan makroekonomik verilerde olacak.

Not: Döviz kurları piyasadaki işlem hacmine göre gün içerisinde anlık olarak değişiklik gösterebilmektedir.