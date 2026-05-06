Altın yatırımcısı için 6 Mayıs sabahı, son haftaların en hareketli başlangıçlarından birine sahne oldu.

Hürmüz Boğazı'nda Trump yönetiminin "Özgürlük Projesi"ni askıya alması ve İran ile nihai bir anlaşmaya varılabileceği sinyalleri, petrol fiyatlarını sakinleştirirken altını baskılayan enflasyon korkularını bir nebze dağıttı.

PİYASA EKRANI: YÜZDE 2’LİK SERT TOPARLANMA

Saat 07:35 itibarıyla altın piyasasında tablo yeşile döndü. Ons altın günlük yüzde 2’lik bir artışla kritik 4.650,38 dolar seviyesine ulaştı.

Boğa piyasası, 4.650 dolar direncini test ederek son 5 haftanın kayıplarını telafi etmeye çalışıyor.

BANK OF AMERİCA'NIN ALTIN HEDEFİ

Piyasadaki kısa süreli dalgalanmalar yatırımcıyı tedirgin etse de Wall Street’in devlerinden Bank of America (BofA), altın konusundaki agresif tutumunu koruyor.

Banka, son satış dalgasını bir "hava boşluğu" olarak nitelendirirken, önümüzdeki 12 ay için 6.000 dolar hedefine bağlı olduklarını yineledi.

BofA'nın İyimserliğinin 3 Temel Sebebi:



• Politika Belirsizliği: Fed'in yeni başkan adayı etrafındaki tartışmalar ve para politikasındaki belirsizlik altını desteklemeye devam ediyor.

• Mali Açıklar: ABD’nin borç seviyeleri ve bütçe açıkları, güvenli liman olan altına olan talebi diri tutuyor.

• Arz Kısıtlılığı: Maden üretimindeki daralma, fiyatlardaki yükselişi yapısal olarak destekliyor.

WALL STREET YARIŞIYOR: KİM, NE KADAR BEKLİYOR?

Sadece BofA değil, piyasanın diğer büyük oyuncuları da altın için rekor seviyeleri işaret ediyor. 2026 sonu beklentileri piyasada büyük bir ralli beklentisini doğruluyor:

• JPMorgan: 6.300 dolar (Yükseliş senaryosunda 8.500 dolar)

• UBS: 6.200 dolar (Jeopolitik krizde 7.200 dolar)

• Wells Fargo: 6.100 - 6.300 dolar

SONUÇ: "GEÇİCİ BİR DURAKLAMA"

Analistlere göre dün yaşanan sert düşüş bir trend dönüşü değil, sadece piyasanın "soluklanması"ydı.

Hürmüz Boğazı'ndaki ablukaya rağmen diplomasinin kapısının aralanması, altının üzerindeki kısa vadeli baskıyı hafifletmiş görünüyor.

