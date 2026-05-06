Küresel enerji koridorlarındaki belirsizlikler ve iç piyasadaki döviz baskısı, ulaşım maliyetlerini doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki diplomatik trafik petrol fiyatlarında kısmi bir gevşeme yaratsa da yüksek seyreden dolar kuru ve geçtiğimiz dönemde yapılan ÖTV düzenlemeleri akaryakıt üzerindeki baskıyı taze tutuyor.

Sektör temsilcilerinin aktardığına göre petrol fiyatlarındaki sert hareketler ve dolar kurunun 45 TL seviyelerinde kalması, önümüzdeki günlerde yeni bir zam ihtimalini güçlendiriyor. Ancak henüz resmi bir zam duyurusu yapılmadı.

6 Mayıs 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa)

Benzin: 63.94 TL

Motorin: 71.72 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul (Anadolu)

Benzin: 63.80 TL

Motorin: 71.58 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara

Benzin: 64.91 TL

Motorin: 72.84 TL

LPG: 34.87 TL

İzmir

Benzin: 65.19 TL

Motorin: 73.11 TL

LPG: 34.79 TL