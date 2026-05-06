Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve doların 45 TL eşiğindeki seyri sürerken 6 Mayıs sabahı itibarıyla gözler, akaryakıt tabelasına çevrildi.

Küresel enerji koridorlarındaki belirsizlikler ve iç piyasadaki döviz baskısı, ulaşım maliyetlerini doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki diplomatik trafik petrol fiyatlarında kısmi bir gevşeme yaratsa da yüksek seyreden dolar kuru ve geçtiğimiz dönemde yapılan ÖTV düzenlemeleri akaryakıt üzerindeki baskıyı taze tutuyor.

Sektör temsilcilerinin aktardığına göre petrol fiyatlarındaki sert hareketler ve dolar kurunun 45 TL seviyelerinde kalması, önümüzdeki günlerde yeni bir zam ihtimalini güçlendiriyor. Ancak henüz resmi bir zam duyurusu yapılmadı.

6 Mayıs 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa)
Benzin: 63.94 TL
Motorin: 71.72 TL
LPG: 34.99 TL

İstanbul (Anadolu)
Benzin: 63.80 TL
Motorin: 71.58 TL
LPG: 34.39 TL

Ankara
Benzin: 64.91 TL
Motorin: 72.84 TL
LPG: 34.87 TL

İzmir
Benzin: 65.19 TL
Motorin: 73.11 TL
LPG: 34.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 71.73
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 63.93
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 44.96
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 60.27
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 47.65
Gazyağı 84.92
Tüm Akaryakıt Fiyatları

