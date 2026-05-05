Küresel piyasalardaki faiz baskısı ve enerji fiyatlarındaki hareketlilik, altın fiyatlarını son bir ayın en düşük seviyelerine çekti.

5 Mayıs 2026 sabahına satış ağırlıklı bir seyirle başlayan "güvenli liman" hem ons hem de gram tarafında yatırımcısını temkinli olmaya zorluyor.

Küresel piyasalarda ons altın, güne 4.534,76 dolar seviyesinden başlayarak güç kaybını sürdürüyor.

ABD’de faiz indirimi beklentilerinin rafa kalkması ve Avrupa Merkez Bankası’nın haziran ayındaki faiz artırım sinyalleri, altın üzerindeki baskıyı artıran temel unsurlar oldu.

Altın, 31 Mart’tan bu yana en düşük seviyelerini zorlarken, gözler direnç noktalarında.

GRAM ALTIN 6.600 TL BARAJININ ALTINA İNDİ

İç piyasada döviz kurlarındaki seyre rağmen ons tarafındaki düşüşle gerileyen Gram altın, sabahın ilk saatlerinde 6.594,18 TL’den alıcı buluyor.

Çeyrek ve yarım altın fiyatlarında da düşüş ivmesi hissedilirken, saat 07.00 verilerinde güncel tablo şu şekilde şekillendi:

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.860 TL
Yarım altın satış fiyatı: 21.720 TL
Tam altın satış fiyatı: 43.202 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.208 TL

ALTINI NE BASKILIYOR?

Altın fiyatlarındaki bu sert geri çekilmenin arkasında üç ana neden öne çıkıyor:

• Faiz Çıkmazı: ABD cephesinde faiz indirimlerinin gecikeceği beklentisi tahvil getirilerini artırırken, faizsiz bir varlık olan altına talebi azaltıyor.

• Enerji ve Enflasyon: Petrol fiyatlarındaki gerginlik, maliyet enflasyonunu diri tutarak merkez bankalarının "şahin" duruşunu korumasına neden oluyor.

• Teknik Seviyeler: Altın, 31 Mart'taki 4.482 dolar testinden sonra yeniden benzer bir dip arayışına girmiş durumda.

Analistler, haziran ayındaki Avrupa faiz kararına kadar piyasalardaki bu oynaklığın devam edebileceğini belirtiyor. Kuyumcularda ve borsada işlem yapacak vatandaşların gün içi ani dalgalanmalara karşı dikkatli olması öneriliyor.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.616,10 6.616,87 % 0.69 11:18
Ons Altın / TL 205.812,81 205.888,18 % 0.72 11:33
Ons Altın / USD 4.551,77 4.552,34 % 0.65 11:33
Çeyrek Altın 10.585,76 10.818,59 % 0.69 11:18
Yarım Altın 21.105,34 21.637,15 % 0.69 11:18
Ziynet Altın 42.343,05 43.142,01 % 0.69 11:18
Cumhuriyet Altını 43.853,00 44.523,00 % -1 17:00
