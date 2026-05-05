Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle temettü miktarını ve ödeme tarihini kamuoyuna duyurdu.

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER), 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin kâr dağıtım kararını açıkladı.

Yönetim Kurulu tarafından alınan ve Genel Kurul onayına sunulacak olan karara göre şirket, temmuz ayında hissedarlarına nakit kâr payı ödemesi yapacak.

HİSSE BAŞINA NE KADAR ÖDENECEK?

Şirketin açıkladığı rakamlara göre ortaklara pay başına yapılacak ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

• Brüt Ödeme: 0,1697127 TL

• Net Ödeme: 0,1442557 TL

• Temettü Verimi: Son borsa kapanış fiyatı üzerinden hesaplandığında yüzde 1,39

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Kocaer Çelik yatırımcıları, kâr paylarını 1 Temmuz 2026 tarihinde hesaplarında görebilecekler.

Bu tarih, Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a sunduğu teklif olup, yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında resmiyet kazanacak.

Temettüden yararlanmak isteyen yatırımcıların, ödeme tarihinden bir gün önce (30 Haziran 2026) hisse senedine sahip olmaları gerekmektedir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.