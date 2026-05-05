Google Haberler

Demir-çelik sektörünün öncü oyuncularından Kocaer Çelik (KCAER), yatırımcılarının merakla beklediği 2026 yılı kâr payı dağıtım takvimini netleştirdi.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle temettü miktarını ve ödeme tarihini kamuoyuna duyurdu.

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER), 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin kâr dağıtım kararını açıkladı.

Yönetim Kurulu tarafından alınan ve Genel Kurul onayına sunulacak olan karara göre şirket, temmuz ayında hissedarlarına nakit kâr payı ödemesi yapacak.

Kocaer Çelik (KCAER) temettüsünde tarih ve tutar belli oldu, Görsel 1

HİSSE BAŞINA NE KADAR ÖDENECEK?

Şirketin açıkladığı rakamlara göre ortaklara pay başına yapılacak ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

• Brüt Ödeme: 0,1697127 TL
• Net Ödeme: 0,1442557 TL
• Temettü Verimi: Son borsa kapanış fiyatı üzerinden hesaplandığında yüzde 1,39

Kocaer Çelik (KCAER) temettüsünde tarih ve tutar belli oldu, Görsel 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Kocaer Çelik yatırımcıları, kâr paylarını 1 Temmuz 2026 tarihinde hesaplarında görebilecekler.

Bu tarih, Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a sunduğu teklif olup, yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında resmiyet kazanacak.

Temettüden yararlanmak isteyen yatırımcıların, ödeme tarihinden bir gün önce (30 Haziran 2026) hisse senedine sahip olmaları gerekmektedir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kantinlere sıkı düzen! Etiket, içerik değişiyor, ağır cezalar geliyorKantinlere sıkı düzen! Etiket, içerik değişiyor, ağır cezalar geliyor
Bitcoin sessizliğini bozdu, hedef 85 bin dolar mı?Bitcoin sessizliğini bozdu, hedef 85 bin dolar mı?

Google Haberler