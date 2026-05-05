Borsa İstanbul'da savaş fiyatlamaları nedeniyle yabancı yatırımcı çıkışları devam ederken, bazı hisselerde alımlar sürüyor.
Borsa İstanbul’un toplam yabancı payı günlük bazda -0,21 puanlık sınırlı bir geri çekilmeyle yüzde 34,8 seviyesine gerilemiş durumda.
Bu hafif düşüşe rağmen bazı hisselerdeki yabancı ilgisinin istikrarlı yükselişi dikkat çekiyor.
Günlük bazdaki değişimler incelendiğinde, portföylere en güçlü girişlerin lojistik ve teknoloji odaklı şirketlerde yoğunlaştığı görülüyor.
Günün yabancı oranı en çok artan hissesi, 7.42 bps gibi belirgin bir farkla BORLS oldu. Onu takip eden diğer hisseler ise şu şekilde sıralandı:
• BORLS: 7.42 bps artış
• HOROZ: 1.82 bps artış
• MANAS: 1.79 bps artış
Öte yandan, TURGG (-7.73 bps), LXGYO (-4.69 bps) ve ALKLC (-2.43 bps) hisseleri yabancı oranında günlük bazda en sert düşüş yaşayan kağıtlar olarak kayıtlara geçti.
10 GÜNLÜK İSTİKRAR: YABANCILARIN VAZGEÇMEDİĞİ HİSSELER
Yatırımcılar için asıl önemli göstergelerden biri olan "istikrarlı artış" tarafında, 5 şirket adeta gövde gösterisi yapıyor. Tam 10 işlem günüdür yabancı payının kesintisiz arttığı hisseler şöyle:
• BEYAZ
• DNISI
• ERBOS
• GMTAS
• ICBCT
YABANCININ RADARINDAN ÇIKANLAR
Yabancı yatırımcının pozisyonlarını günlerdir aralıksız azalttığı şirketler de yer alıyor.
Özellikle DOCO, GENIL ve KIMMR, 10 gündür devam eden satış baskısıyla dikkat çekerken; AGYO ve MAALT'ta bu süreç 8. gününe girmiş durumda.
Yabancı payındaki artış genellikle kurumsal güven ve likidite beklentisi olarak yorumlansa da genel piyasa hakimiyetinin yüzde 34,8 bandında seyretmesi, yerli yatırımcı ile yabancı arasındaki dengenin kritik bir eşikte olduğunu gösteriyor.
