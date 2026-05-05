Google Haberler

Borsa İstanbul'da savaş fiyatlamaları nedeniyle yabancı yatırımcı çıkışları devam ederken, bazı hisselerde alımlar sürüyor.

Borsa İstanbul’un toplam yabancı payı günlük bazda -0,21 puanlık sınırlı bir geri çekilmeyle yüzde 34,8 seviyesine gerilemiş durumda.

Bu hafif düşüşe rağmen bazı hisselerdeki yabancı ilgisinin istikrarlı yükselişi dikkat çekiyor.

Günlük bazdaki değişimler incelendiğinde, portföylere en güçlü girişlerin lojistik ve teknoloji odaklı şirketlerde yoğunlaştığı görülüyor.

Günün yabancı oranı en çok artan hissesi, 7.42 bps gibi belirgin bir farkla BORLS oldu. Onu takip eden diğer hisseler ise şu şekilde sıralandı:

• BORLS: 7.42 bps artış
HOROZ: 1.82 bps artış
MANAS: 1.79 bps artış

Öte yandan, TURGG (-7.73 bps), LXGYO (-4.69 bps) ve ALKLC (-2.43 bps) hisseleri yabancı oranında günlük bazda en sert düşüş yaşayan kağıtlar olarak kayıtlara geçti.

Yabancı yatırımcının 10 gündür aldığı 5 hisse, Görsel 1

10 GÜNLÜK İSTİKRAR: YABANCILARIN VAZGEÇMEDİĞİ HİSSELER

Yatırımcılar için asıl önemli göstergelerden biri olan "istikrarlı artış" tarafında, 5 şirket adeta gövde gösterisi yapıyor. Tam 10 işlem günüdür yabancı payının kesintisiz arttığı hisseler şöyle:

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

• BEYAZ
• DNISI
• ERBOS
• GMTAS
• ICBCT

Yabancı yatırımcının 10 gündür aldığı 5 hisse, Görsel 2

YABANCININ RADARINDAN ÇIKANLAR

Yabancı yatırımcının pozisyonlarını günlerdir aralıksız azalttığı şirketler de yer alıyor.

Özellikle DOCO, GENIL ve KIMMR, 10 gündür devam eden satış baskısıyla dikkat çekerken; AGYO ve MAALT'ta bu süreç 8. gününe girmiş durumda.

Yabancı payındaki artış genellikle kurumsal güven ve likidite beklentisi olarak yorumlansa da genel piyasa hakimiyetinin yüzde 34,8 bandında seyretmesi, yerli yatırımcı ile yabancı arasındaki dengenin kritik bir eşikte olduğunu gösteriyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
SASA 3.18 3.498.119.342,41 % 1.92 11:03
ASTOR 292.25 2.718.600.430,00 % 0.69 11:03
EREGL 36.86 2.396.466.970,34 % 2.9 11:03
THYAO 302.25 2.148.462.947,25 % 0.5 11:03
ASELS 429.25 2.059.338.137,50 % -0.58 11:03
Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kantinlere sıkı düzen! Etiket, içerik değişiyor, ağır cezalar geliyorKantinlere sıkı düzen! Etiket, içerik değişiyor, ağır cezalar geliyor
Bitcoin sessizliğini bozdu, hedef 85 bin dolar mı?Bitcoin sessizliğini bozdu, hedef 85 bin dolar mı?

Google Haberler