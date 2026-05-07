Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin zirve yaptığı ve Türkiye’nin cari açığının enerji maliyetleriyle baskılandığı bir dönemde, Goldman Sachs’tan çarpıcı bir "TL analizi" geldi.

Orta Doğu’daki savaşın gölgesinde petrol fiyatları 110 doları zorlarken, Goldman Sachs, TL’de "uzun pozisyon" (Alım) tavsiyesini koruyor.

Banka, devalüasyon riskinin aksine TL’nin sunduğu yüksek getirinin, enerji şoku ve rezerv kaybından daha ağır bastığını savunuyor.

Kamakshya Trivedi liderliğindeki stratejist ekibi, yatırımcılara dolar karşısında Türk lirasında kalmaya devam etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

"CARRY TRADE" CAZİBESİ RİSKLERİ ÖRTÜYOR MU?

Goldman Sachs raporuna göre Türk lirası şu anda gelişen piyasalar ve sınır piyasalar arasında dünyanın en yüksek "carry" (faiz getirisi) seviyelerinden birini sunuyor.

Analistler, bu yüksek getirinin ve TCMB’nin sıkı kur yönetiminin, makroekonomik olumsuzlukları dengelediği görüşünde.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Petrol şokunun yanlış tarafında olunmasına ve rezervlerdeki belirgin düşüşe rağmen, liranın sunduğu yüksek getiri profili zayıf patikayı telafi ediyor. Taktiksel olarak boğa kalmaya devam ediyoruz."

DEVLER ARASINDA STRATEJİ SAVAŞI: BOFA VE BARCLAYS GERİ ÇEKİLDİ

Goldman Sachs’ın bu iyimserliği, finans dünyasının diğer devleriyle derin bir görüş ayrılığını da ortaya koydu.

• BofA ve Barclays: İran-İsrail geriliminin tırmanması ve Brent petrolün 100-110 dolar bandına yerleşmesiyle birlikte, "riskten kaçınma" moduna girerek TL pozisyonlarını kapatmıştı.

• Goldman Sachs: Petrol ihraç eden Nijerya ve Kazakistan para birimlerinin yanına, petrol ithalatçısı olmasına rağmen Türk lirasını da "favori listesine" ekleyerek risk iştahını sürdürüyor.

ENERJİ ŞOKU VE DEZENFLASYON TEHDİDİ

Banka, petrol fiyatlarındaki artışın Türkiye'nin dezenflasyon sürecini (enflasyonu düşürme hedefi) tehdit ettiğini kabul etse de TL’nin sunduğu reel getirinin yatırımcıyı koruyacak kadar güçlü olduğuna inanıyor.

TCMB’nin kuru desteklemek için rezervlerini kullanması bir risk faktörü olarak not edilse de, stratejistler için "yüksek faiz" hala en büyük koruma kalkanı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.