Borsa İstanbul'da (BIST), güçlü finansal yapıları ve biriken yüksek özkaynaklarıyla dikkat çeken dev şirketler, analistlerin "bedelsiz sermaye artırımı" radarına girdi.

Sektör analistleri, özellikle BRYAT, CLEBI, EGEEN, FROTO, PGSUS ve TUPRS hisselerinde 2026 yılı içerisinde yüksek bedelsiz potansiyeli bulunduğuna dair öngörülerini daha önce paylaşmıştı.

BİLANÇO MARATONU VE KARAR TAKVİMİ

Şirketlerin 2026 yılı birinci çeyrek (1Ç) bilançolarını açıkladığı bu kritik dönemde, gözler yönetim kurullarının alacağı kararlara çevrildi.

Karar Dönemi: Mart ve Mayıs ayları arası, şirketlerin mali tablolarını kesinleştirdiği ve kâr dağıtım stratejilerini belirlediği dönem olarak biliniyor.

Mevcut Durum: 2026 1Ç bilanço döneminin Mayıs sonu itibarıyla tamamlanması beklenirken, söz konusu 6 şirketten henüz resmi bir bedelsiz kararı gelmedi.

Beklenti: Analistler, bilançoların tamamen netleşmesinin ardından, özkaynak birikimi çok yüksek olan bu şirketlerin sermayelerini güçlendirmek adına bedelsiz adımını atabileceğini öngörmeye devam ediyor.

ŞİRKETLERİN GÜNCEL TEMETTÜ ADIMLARI

Bedelsiz potansiyeliyle anılan şirketlerden bazıları, kâr dağıtım süreçlerini nakit temettü ödemeleriyle başlattı:

BRYAT: 8 Nisan 2026'da hisse başına net 141,22 TL ödeme yaptı.

CLEBI: 24 Nisan 2026'da hisse başına net 87,55 TL temettü dağıttı.

Analistlere göre, bu yüksek nakit ödemeler şirketlerin kârlılık gücünü gösterirken, bir sonraki aşamada hisse likiditesini artırmak için sermaye artırım kararlarının masaya gelmesi bekleniyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.