Bilançonun ardından dev analiz birimleri SAHOL hisseleri için beklentilerini güncelledi. 7 Mayıs 2026 tarihinde açıklama yapan 6 kurum, hisse için yüksek prim potansiyeline dikkat çekerek pozitif görüş bildirdi.

ARACI KURUMLARIN SAHOL HEDEF FİYAT VE TAVSİYELERİ

Kurumların güncel raporlarına göre oluşan tablo, hissenin mevcut 100,50 TL'lik fiyatına oranla ciddi bir yükseliş marjı taşıdığını gösteriyor:

İş Yatırım: Hedef fiyat 181,00 TL, tavsiye "Al", prim potansiyeli %80,00

GCM Yatırım: Hedef fiyat 164,00 TL (142,85 TL'den yükseltildi), prim potansiyeli %63,18

Tacirler Yatırım: Hedef fiyat 162,00 TL, tavsiye "Al", prim potansiyeli %61,19

Vakıf Yatırım: Hedef fiyat 159,00 TL (163,00 TL'den revize edildi), tavsiye "Al", prim potansiyeli %58,20

Deniz Yatırım: Hedef fiyat 151,59 TL, tavsiye "Al", prim potansiyeli %50,83

Gedik Yatırım: Hedef fiyat 131,41 TL, tavsiye "Endeks Üstü Getiri", prim potansiyeli %30,75

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.