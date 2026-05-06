Holdingin 2026/3 dönemine ait gelir tablosu, verimlilik odaklı bir performansın sinyallerini veriyor:

Satışlar: Geçen yılın aynı dönemine göre %11 azalarak 291,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Brüt Kar: Satışlardaki düşüşe rağmen brüt kâr %7 artışla 76,8 milyar TL'ye yükseldi.

FAVÖK: Operasyonel kârlılığın önemli bir göstergesi olan FAVÖK, %8 artarak 30,2 milyar TL oldu.

Net Dönem Kârı: Geçen yılın ilk çeyreğinde 3,84 milyar TL net zarar açıklayan holding, bu yılın aynı döneminde 317,5 milyon TL net kâr elde ederek kâra geçiş yaptı.

BİLANÇO VE PİYASA VERİLERİ

Sabancı Holding’in 6 Mayıs 2026 itibarıyla finansal durumunu yansıtan özet bilanço verileri ise şu şekilde:

Toplam Varlıklar: 2025 yıl sonuna göre %6 azalışla 4,23 trilyon TL oldu.

Net Borç: %2’lik sınırlı bir artışla 272,3 milyar TL seviyesine ulaştı.

Özkaynaklar: %4 azalarak 382,4 milyar TL olarak kaydedildi.

