Şirketin 2026/3 dönemine ait gelir tablosu, tüm kalemlerde pozitif bir tablo ortaya koydu:

Satışlar: Geçen yılın aynı dönemine göre %9 artışla 64,8 milyar TL seviyesine ulaştı.

Brüt Kâr: %11 yükselişle 26,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

FAVÖK: Operasyonel kârlılık göstergesi olan FAVÖK, %17 artarak 27,2 milyar TL’ye yükseldi.

Net Dönem Kârı: Şirketin net kârı yıllık bazda %56 gibi keskin bir artışla 10,4 milyar TL seviyesine çıktı.

Net Parasal Pozisyon Kazançları: Bu kalemdeki %80'lik artış (13,9 milyar TL) dikkat çekti.

BİLANÇO VERİLERİNDE DURAN VARLIK ETKİSİ

Türk Telekom’un varlık yapısındaki değişimler de bilançonun öne çıkan detayları arasında yer aldı:

Duran Varlıklar: 2025 yıl sonuna göre %42 artarak 485,1 milyar TL’ye ulaştı.

Toplam Varlıklar: %28 artışla 601,4 milyar TL olarak kaydedildi.

Net Borç: Yatırımların ve finansman maliyetlerinin etkisiyle %75 artarak 111,5 milyar TL oldu.

Özkaynaklar: %4’lük sınırlı bir artışla 243,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

