Tüpraş, 2026/3 döneminde operasyonel gücünü rakamlarla tescilledi:

Satışlar: Geçen yılın aynı dönemine göre %24 artışla 258,2 milyar TL seviyesine ulaştı.

Brüt Kar: %25’lik bir yükselişle 21,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

FAVÖK: Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) %24 artarak 15,7 milyar TL oldu.

NET KARDA YÜZDE 2.820'LİK DEV SIÇRAMA

Bilançonun en dikkat çekici noktası net kâr kaleminde yaşandı. Tüpraş, 2025 yılının ilk çeyreğindeki 127 milyon TL’lik net kârını, 2026’nın aynı döneminde 3,7 milyar TL’ye taşıyarak %2.820 oranında bir artışa imza attı.

FİNANSAL GÖSTERGELER VE PİYASA DEĞERİ

6 Mayıs 2026 itibarıyla Tüpraş’ın finansal tablolarındaki diğer önemli detaylar şu şekilde:

Net Borç: Şirketin net borç pozisyonu -74,7 milyar TL ile güçlü nakit yapısını korumaya devam ediyor.

Toplam Varlıklar: %8 artışla 704,7 milyar TL’ye yükseldi.

Piyasa Değeri: Borsa İstanbul’daki fiyatlamalarla birlikte şirketin toplam piyasa değeri 522,2 milyar TL’ye ulaştı.

