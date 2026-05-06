Fenerbahçe'de yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan adaylığını açıklaması, spor gündeminde büyük yankı uyandırdı. Deneyimli yönetici yaptığı açıklamada "120. yıl için adayım" ifadelerini kullanırken, diğer adaylara da birlik çağrısında bulundu.

Bu gelişmenin ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe Futbol A.Ş. hisselerinde dikkat çekici bir hareket yaşandı. Gün içerisinde yoğun hacimle yükselen FENER hissesi yüzde 8'in üzerinde prim yaparken saat 12.41 itibarıyla artış 9,81 seviyesinde.

FENER HİSSESİ GÜNLÜK BAZDA SERT YÜKSELDİ

TradingView verilerine göre Fenerbahçe hissesi haberin ardından 3,43TL ve yüzde 8,47 yükseliş 95 milyon lotun üzerinde hacim ile işlem gördü.

Özellikle son haftalarda yatay seyreden hissede gelen yüksek hacim, piyasada seçim sürecinin fiyatlanmaya başladığı yorumlarına neden oldu.

GÜNCELLEME 06/05/2026 SAAT: 12.41

FENER hissesi saat 12.41 itibarıyla yüzde 9,81 seviyesinde yükselerek 3,46 TL'ye ulaştı.

PİYASADA "YENİ DÖNEM" BEKLENTİSİ OLUŞTU

Aziz Yıldırım’ın açıklamalarında: birlik mesajı vermesi, güçlü mali yapı vurgusu yapması ve geçmiş dönemdeki reformları hatırlatması, yatırımcı tarafında olumlu algı oluşturdu.

Uzmanlara göre spor hisselerinde fiyatlamalar çoğu zaman bilanço performansından çok gündem akışıyla şekilleniyor. Başkanlık seçimi, transfer söylentileri ve sponsor gelişmeleri gibi faktörler hisselerde sert hareketlere yol açabiliyor.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE KRİTİK SEVİYELER

Teknik analiz tarafında FENER hissesi için:

3,30 TL seviyesi kısa vadeli direnç

3,45 – 3,60 bandı güçlü satış bölgesi

3,10 TL altı ise riskli alan olarak değerlendiriliyor.

Analistler, hacimli yükselişin devam etmesi halinde hissede kısa vadeli momentumun sürebileceğini belirtiyor. Ancak ana düşüş trendinin henüz tamamen sona ermediği de vurgulanıyor.

AZİZ YILDIRIM'DAN BİRLİK ÇAĞRISI

AA'ya yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım."

Yıldırım ayrıca Barış Göktürk ve Hakan Safi başta olmak üzere diğer adaylara da birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

SPOR HİSSELERİNDE VOLATİLİTE ARTABİLİR

Uzmanlar, seçim süreci yaklaştıkça Fenerbahçe hisselerinde volatilitenin artabileceğini ifade ediyor.

Özellikle; adaylık açıklamaları, seçim tarihi, transfer haberleri, sponsorluk anlaşmaları hisse fiyatı üzerinde belirleyici olabilir.

Yatırımcıların kısa vadeli sert hareketlere karşı dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.