Türkiye İş Bankası (ISCTR), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı. Banka, yılın ilk üç ayında net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,11 artırarak 20,46 milyar TL’ye taşıdı. Güçlü bilanço sonrası aracı kurumlar da ISCTR hissesi için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncellemeye başladı.

İŞ BANKASI'NIN NET KÂRINDA GÜÇLÜ ARTIŞ

İş Bankası'nın açıkladığı konsolide finansal sonuçlara göre banka, 2026 yılının ilk çeyreğinde 20.459.251.000 TL net kâr elde etti.

Banka, geçen yılın aynı döneminde ise 12.170.192.000 TL net kâr açıklamıştı. Böylece İş Bankası'nın net kârı yıllık bazda yaklaşık yüzde 68,11 oranında artış gösterdi.

ISCTR HİSSESİ İÇİN HEDEF FİYATLAR GÜNCELLENDİ

Finansalların ardından çok sayıda aracı kurum ve banka, İş Bankası hisseleri için hedef fiyatlarını ve tavsiyelerini paylaştı. Açıklanan raporlarda bankanın güçlü kârlılık performansı, operasyonel verimliliği ve bilanço yapısı öne çıkarıldı.

İşte ISCTR hissesi için açıklanan hedef fiyatlar:

Halk Yatırım: 25,09 TL –"AL"

Yapı Kredi Yatırım: 21,00 TL – "AL"

Ak Yatırım: 21,00 TL – "Endeks Üstü Getiri"

Vakıf Yatırım: 20,80 TL – "AL"

Şeker Yatırım: 23,16 TL – "AL"

OYAK Yatırım: 23,19 TL – "Endeks Üstü Getiri"

Pusula Yatırım: 21,30 TL – "AL"

Deniz Yatırım: 24,46 TL – "AL"

ISCTR HİSSELERİNDE BEKLENTİLER GÜÇLENDİ

Açıklanan hedef fiyatlarda en yüksek beklenti 25,09 TL ile Halk Yatırım’dan geldi. Kurum raporlarında özellikle bankanın faiz gelirleri, aktif kalitesi ve güçlü bilanço yapısına dikkat çekildi.

Bilanço sonrası ISCTR hisseleri yatırımcıların radarında kalmaya devam ederken, aracı kurumların büyük bölümünün "AL" tavsiyesi vermesi dikkat çekti.