İş Yatırım’ın 7 Mayıs Perşembe günü yayımladığı güncel rapora göre yabancı payı borsada genel bir artış eğilimi gösterirken, bazı hisselerdeki 10 günlük kesintisiz alım serisi dikkat çekiyor.

Haftanın dördüncü işlem gününde yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul genelindeki payı, günlük 0.15 puanlık bir artışla yüzde 34,81 seviyesine yükseldi.

Raporda hem günlük bazda öne çıkan hisseler hem de istikrarlı bir şekilde portföy değişimine uğrayan şirketler mercek altına alındı.

GÜNÜN YILDIZLARI: TATEN, BIGEN VE CEOEM

Yabancı oranında günlük bazda en sert yükselişin yaşandığı kağıtlar enerji ve teknoloji odaklı oldu. TATEN 4.44 baz puanlık artışla listenin başında yer alırken, onu 4.4 baz puanla BIGEN ve 3.3 baz puanla CEOEM takip etti.

Öte yandan, DCTTR (-2.97 bps), BESTE (-2.46 bps) ve SMRVA (-2.45 bps) günlük bazda yabancı payının en çok gerilediği hisseler olarak kayıtlara geçti.

10 GÜNDÜR ARALIKSIZ ALIYORLAR: İSTİKRAR SÜREN HİSSELER

Raporun en dikkat çekici kısmını ise "sürekli artış" gösteren hisseler oluşturdu. Tam 10 işlem günüdür yabancı payının her gün düzenli olarak arttığı 5 hisse şunlar:

• DUNYH

• ICBCT

• INVEO

• LYDHO

• OSMEN

SATIŞ BASKISININ SÜRDÜĞÜ HİSSELER

Yabancı yatırımcının kademeli olarak çıkış yaptığı hisselerde ise gayrimenkul ve perakende sektörü ön plana çıktı.

AGYO, KIMMR ve MOBTL hisselerinde yabancı oranı tam 10 gündür aralıksız düşüyor. Bankacılık devlerinden AKBNK ve gıda sektöründen BALSU ise 9 günlük düşüş serisiyle dikkat çeken diğer isimler oldu.

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.