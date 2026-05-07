VBT Yazılım A.Ş. (VBTYZ) dün 14,9 milyon dolarlık anlaşmayı duyurdu. Hisseler anlaşma sonrası yeni güne tavanla giriş yaptı.
VBT Yazılım A.Ş. (VBTYZ), dün Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurduğu, opsiyonel kalemlerle birlikte toplamda 14,9 milyon dolarlık dev iş birliği haberinin ardından borsada güne tavan yaparak başladı. Dün kapanışını 22,52 TL seviyesinden gerçekleştiren hisseler, yeni işlem gününe %9,95 değer kazancıyla 24,76 TL'den giriş yaptı.
NET ALICILAR ARACI KURUM DAĞILIMI
Hissede ilk 5 kurumun toplam net alımı 763.516 lot olarak gerçekleşirken, bu alımların ortalama maliyeti 24,795 TL oldu.
TSİ 11.04 itibarıyla hisse senedinde alım tarafına yoğunlaşan aracı kurum dağılımı verileri şu şekildedir:
Alım Yapan Aracı Kurumlar
Deniz Yatırım: 271.426 Lot | %28,50 | Maliyet: 24,754 TL
Colendi Menkul: 163.160 Lot | %17,13 | Maliyet: 24,716 TL
Ata Yatırım: 118.604 Lot | %12,45 | Maliyet: 24,759 TL
A1 Capital: 110.542 Lot | %11,60 | Maliyet: 24,993 TL
Şeker Yatırım: 99.784 Lot | %10,47 | Maliyet: 24,752 TL
Diğer Kurumlar: 188.739 Lot | %19,82
