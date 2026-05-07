VBT Yazılım A.Ş. (VBTYZ), dün Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurduğu, opsiyonel kalemlerle birlikte toplamda 14,9 milyon dolarlık dev iş birliği haberinin ardından borsada güne tavan yaparak başladı. Dün kapanışını 22,52 TL seviyesinden gerçekleştiren hisseler, yeni işlem gününe %9,95 değer kazancıyla 24,76 TL'den giriş yaptı.

NET ALICILAR ARACI KURUM DAĞILIMI

Hissede ilk 5 kurumun toplam net alımı 763.516 lot olarak gerçekleşirken, bu alımların ortalama maliyeti 24,795 TL oldu.

TSİ 11.04 itibarıyla hisse senedinde alım tarafına yoğunlaşan aracı kurum dağılımı verileri şu şekildedir:

Alım Yapan Aracı Kurumlar

Deniz Yatırım: 271.426 Lot | %28,50 | Maliyet: 24,754 TL

Colendi Menkul: 163.160 Lot | %17,13 | Maliyet: 24,716 TL

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Ata Yatırım: 118.604 Lot | %12,45 | Maliyet: 24,759 TL

A1 Capital: 110.542 Lot | %11,60 | Maliyet: 24,993 TL

Şeker Yatırım: 99.784 Lot | %10,47 | Maliyet: 24,752 TL

Diğer Kurumlar: 188.739 Lot | %19,82

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.