Google Haberler

Net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2800 artıran Tüpraş’ın hisseleri için aracı kurumlardan "AL" yağmuru geliyor.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), 2026 yılı ilk çeyrek bilançosuyla piyasaları adeta sarstı.

Finansal tabloların açıklanmasıyla birlikte 7 Mayıs günü adeta "Tüpraş günü" oldu. Şirketin sergilediği kârlılık performansı, 7 dev aracı kurumun analiz masalarını harekete geçirdi. İşte kurumların güncel TUPRS projeksiyonları:

TUPRS 2026 1Ç döneminde net karını yüzde 2820 artırdı TUPRS 2026 1Ç döneminde net karını yüzde 2820 artırdı

EN YÜKSEK BEKLENTİ KUVEYTTÜRK’TEN

Bilanço sonrası en sert revizyonu KuveytTürk Yatırım yaptı. Kurum, daha önce 289,90 TL olan hedef fiyatını 376,90 TL’ye çıkararak piyasadaki en iyimser beklentilerden birini paylaştı.

Bu rakam, hissenin mevcut 262,00 TL’lik fiyatına göre yüzde 43,85 prim potansiyeli anlamına geliyor.

Aracı Kurumların Güncel Hedef Fiyat Listesi

Tüpraş (TUPRS) bilançosundan sonra hedef fiyatlar değişti, Görsel 1

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Aracı kurumların ortak görüşü; hissenin mevcut 262 TL seviyelerinden hala iskontolu işlem gördüğü yönünde birleşti.

Özellikle Garanti BBVA ve Gedik Yatırım'ın "Endeks Üstü Getiri" vurgusu, Tüpraş'ın genel borsa performansından daha güçlü bir ayrışma sergileyebileceğine işaret ediyor.

7 Mayıs itibarıyla piyasada 262,00 TL’den işlem gören TUPRS hisseleri için açıklanan ortalama hedef fiyat beklentisi 350 TL sınırına yaklaşmış durumda. Yatırımcılar, bu güçlü bilanço sonrası temettü ve gelecek çeyrek beklentilerine odaklanmış durumda.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilanço sonrası SAHOL için hedef fiyatlar güncellendiBilanço sonrası SAHOL için hedef fiyatlar güncellendi
ECOGR kârı öz kaynaklar için ayırdı, "Temettü yok" dediECOGR kârı öz kaynaklar için ayırdı, "Temettü yok" dedi

Google Haberler