Yerli teknoloji devi Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR), 7 Mayıs 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle yeni modelini resmen tanıttı.

Türkiye’nin yerli üretim vizyonuna önemli bir katkı sunması beklenen reeder S71 Flip, katlanabilir ekran yapısı ve özel menteşe tasarımıyla dikkat çekiyor.

İKİ YILLIK AR-GE’NİN MEYVESİ: S71 FLİP

Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkan S71 Flip, şirketin Ar-Ge ekibi tarafından iki yılı aşkın süredir yürütülen mekanik ve yazılımsal uyum çalışmalarının bir sonucu.

Reeder, bu hamleyle sadece bir telefon değil, aynı zamanda küresel markaların domine ettiği "katlanabilir segment"te yerli bir alternatif oluşturmayı hedefliyor.

Ürünler, Türkiye genelindeki yaygın reeDükkan mağaza ağında satışa sunulacak. Şirket, bu stratejik hamlenin satış hasılatı üzerindeki asıl etkisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinden itibaren finansal tablolara pozitif yansımasını bekliyor.

PİYASA "BEKLE-GÖR" MODUNDA: HİSSELER SAKİN

Yeni model duyurusuna rağmen borsadaki REEDR kodlu hisseler bugün sabah saatlerinde oldukça durağan bir seyir izledi. Şirketin sunduğu verilere göre saat 11.20 itibarıyla piyasa görünümü şu şekilde:

• Seans Açılış Fiyatı: 7.81 TL (Bir önceki kapanış fiyatı 7.74 TL)

• Güncel Fiyat: 7.87 TL (Yüzde 1.68 artışla pozitif bölgede ancak sınırlı bir hareket).

• İşlem Hacmi: Yaklaşık 152.5 milyon TL değerinde, 19.2 milyon lotluk bir hacim gerçekleşti.

• Yıllık Performans: Hisse, yıllık bazda yüzde 30.53'lük bir kayıpla işlem görmeye devam ederken, bugünkü 7.87 TL'lik fiyatı yıllık zirvesi olan 9.69 TL'nin hala gerisinde seyrediyor.

Haberin duyurulmasına rağmen hisse fiyatındaki "kıpırtısız" hal, yatırımcıların yeni ürünün satış rakamlarına ve 2026/2. çeyrek bilançosuna odaklandığını gösteriyor.

Katlanabilir telefon pazarındaki rekabetin sertliği göz önüne alındığında, S71 Flip'in pazar payı kazanıp kazanamayacağı önümüzdeki aylarda REEDR hisseleri için ana yön belirleyici olacak.

