Borsa İstanbul hem küresel barış umutları hem de güçlü yerel alımlarla rekor tazelemeye devam ediyor.

BIST 100, yeni güne yüzde 0,47 yükselişle 14.987,21 puandan başlayarak rekor serisini sürdürdü.

Dünkü yüzde 2,91’lik devasa yükselişin ardından gelen bu açılış, yatırımcılar arasındaki iyimserliğin korunduğu beklentilerini gündeme getirdi.

BORSA İSTANBUL NEDEN YÜKSELDİ?

Piyasalardaki bu yükselişin arkasında Orta Doğu’dan gelen yumuşama mesajları yatıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yapılan görüşmeleri "çok verimli" olarak nitelendirmesi ve anlaşmanın "çok muhtemel" olduğunu belirtmesi, küresel risk iştahını zirveye taşıdı.

İran kanadından gelen Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine dair yapıcı mesajlar, jeopolitik riskleri minimize ederek borsaya taze kan sağladı.

SEKTÖREL HAREKETLİLİK VE TAVAN SERİSİ

Güne başlarken iletişim sektörü yüzde 1,86 yükselişle liderliği göğüslerken, bankacılık ve holding endeksleri de yeşil sahada kalmaya devam etti. Saat 10.43 itibarıyla piyasada adeta "tavan şöleni" yaşandı.

Açılış Seansında En Çok Kazandıran (Tavan) Hisseler:



• EMPAE (Empa Elektronik): Yüzde 10,00 (48,40 TL)

• PRZMA (Prizma Pres Matbaacılık): Yüzde 9,98 (42,96 TL)

• OZATD (Özata Denizcilik): Yüzde 9,97 (546,00 TL)

• SANEL (Sanel Mühendislik): Yüzde 9,97 (40,38 TL)

• KRSTL (Kristal Kola): Yüzde 9,96 (10,49 TL)

• BIGEN (Birleşim Grup Enerji): Yüzde 9,95 (22,32 TL)

• VBTYZ (VBT Yazılım): Yüzde 9,95 (24,76 TL)

• HEKTS (Hektaş): Yüzde 9,78 (4,04 TL)

TEKNİK ANALİZ: 15.100 DİRENCİ TAKİPTE

Saat 10.43 verilerine göre BIST 100 endeksi 2026 başından bu yana süregelen yükselen kanal içindeki en güçlü ivmelerinden birini yaşıyor.

Toplam hacmin 56.62 milyar TL seviyesine ulaşması, yükselişin güçlü bir likidite ile desteklendiğini gösteriyor.

Analistlerin Kritik Seviyeleri:



• Dirençler: 15.000 ve 15.100 puan (Psikolojik ve teknik sınır)

• Destekler: 14.800 ve 14.700 puan

Yatırımcıların gözü şimdi ABD’den gelecek haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve yurt içindeki banka istatistiklerinde.

Eğer 15.000 puan üzerinde kalıcılık sağlanırsa, Borsa İstanbul için yeni bir dönem başlayabilir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat SASA 3.22 11.213.565.165,34 % 4.55 13:22 THYAO 312.5 8.797.440.824,00 % 0.89 13:22 ASTOR 309.25 7.090.774.611,50 % -2.68 13:22 AKBNK 75.35 5.816.833.394,70 % 1.34 13:22 ISCTR 14.73 4.552.270.888,65 % 1.66 13:22 Tüm Hisseler

