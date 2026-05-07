MİA Teknoloji A.Ş. (MIATK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin ve Başkan Vekili İhsan Ünal, 7 Mayıs 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptıkları bildirimle pay satışlarını duyurdu.

Stratejik bir hamle olarak değerlendirilen bu satışların, doğrudan kurumsal bir yatırımcıya yapılması dikkat çekti.

SATIŞ DETAYLARI: TOPLAM 20.8 MİLYON LOT EL DEĞİŞTİRDİ

Yapılan açıklamalara göre satış işlemleri 6 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşti:

• Ali Gökhan Beltekin: 42,50-42,62 TL fiyat aralığından (ortalama 42,5006 TL) toplam 8.520.000 lot hisse satışı gerçekleştirdi. Bu işlem sonrası Beltekin’in şirket sermayesindeki payı yüzde 12,19’a, oy hakkı ise yüzde 25,23’e geriledi.

• İhsan Ünal: 42,50-42,68 TL fiyat aralığından (ortalama 42,5006 TL) toplam 12.320.000 lot hisse satışı yaptı. Ünal’ın güncel pay oranı yüzde 10,81, oy hakkı oranı ise yüzde 24,32 olarak güncellendi.

SATIŞA RAĞMEN GÜÇLÜ PERFORMANS

MIATK hisseleri 6 Mayıs Çarşamba günü kapanış verilerinde:

• Günlük yüzde 6,72 yükselişle 43,54 TL seviyesine çıktı.

• Gün içinde 40,28 TL ile en düşük, 44,38 TL ile en yüksek seviyeleri test etti.

• Hisse, haftalık bazda yatırımcısına yüzde 12,8 oranında getiri sağlarken, yıllık bazdaki artış grafiği yüzde 26,28 seviyesine ulaştı.

MIATK, 6 Mayıs işlemlerinde günlük bazda 3 milyar TL’yi aşan işlem hacmi ve 71,5 milyon lotluk el değiştirme oranıyla teknoloji endeksinin en hareketli hisselerinden biri oldu.

