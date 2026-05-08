Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı haftalık bültende iki şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna onay verdiğini açıkladı.

Karara göre Borsa İstanbul'da işlem gören BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) ile Frigo-Pak Gıda (FRIGO), sermayelerini iç kaynaklardan karşılayarak artıracak.

BİM SERMAYESİNİ İKİ KATINA ÇIKARACAK

BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS), SPK onayıyla 600 milyon TL tutarında yüzde 100 bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek.

İşlem sonrası şirketin mevcut 600 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi 1 milyar 200 milyon TL'ye yükselecek.

Şirketin sermaye artırımında kullanılacak kaynağın tamamının iç kaynaklardan karşılanacağı belirtildi.

Örnek BIMAS lot hesaplaması

-Elinde 100 lot BIMAS hissesi bulunan bir yatırımcı, bedelsiz sonrası 200 lot hisseye sahip olacak.

-Elinde 250 lot bulunan yatırımcıların lot sayısı ise 500 lota yükselecek.

FRİGO-PAK'IN SERMAYESİ 850 MİLYON TL'YE ÇIKACAK

Frigo-Pak Gıda (FRIGO) da SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan şirketler arasında yer aldı.

Şirket, 555 milyon 795 bin 50 TL tutarında yüzde 188,91 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacak.

Bu işlemin ardından Frigo-Pak Gıda'nın mevcut 294 milyon 204 bin 950 TL olan sermayesi 850 milyon TL'ye yükseltilecek.

Örnek FRIGO lot hesaplaması

-Elinde 100 lot FRIGO hissesi bulunan bir yatırımcı, bedelsiz sonrası yaklaşık 288 lot hisseye sahip olacak.

-500 lot hissesi olan yatırımcının lot sayısı ise yaklaşık 1.444 lota yükselecek.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin iç kaynaklarını sermayeye eklemesiyle gerçekleştiriliyor. Bu işlemde yatırımcılardan ek para talep edilmiyor. Bedelsiz sonrası yatırımcıların lot sayısı artarken, hisse fiyatı teorik olarak bölünüyor.